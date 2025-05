Flamengo sofre, mas vence Táchira e avança na Libertadores sob olhares de Ancelotti

Depois de um primeiro tempo aquém e saindo para o intervalo sob vaias, o Flamengo sofreu para se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores. Com gol de Léo Pereira, o time carioca venceu o Deportivo Táchira-VEN pelo placar mínimo de 1 a 0, o suficiente para avançar em segundo lugar do Grupo C, nesta quarta-feira, no Maracanã.

A chave ficou embolada até na hora da definição, com três times com 11 pontos. O Flamengo passou o Central Córdoba-ARG no saldo de gols (3 a 0), porém ficou atrás da LDU-EQU, que ficou com quatro de saldo. O Táchira foi o 'saco de pancadas' do grupo, terminando com sem nenhum ponto.

Ao terminar em segundo, o Flamengo ficará no pote 2 do sorteio, marcado para segunda-feira, na sede da Conmebol, em Luque-PAR. Com isso, o time poderá encarar São Paulo, Internacional ou Palmeiras na fase de oitavas de final. Ainda há a possibilidade de pegar o Fortaleza, que define sua classificação na quinta-feira.

Em seu terceiro dia como treinador da seleção brasileira, Ancelotti acompanhou a partida em um camarote no Maracanã. Em sua primeira convocação, chamou cinco jogadores do Flamengo: o meio-campo Gerson, os zagueiros Léo Ortiz e Danilo e os laterais Wesley e Alex Sandro. Na terça-feira, ele acompanhou a classificação do Botafogo no Engenhão.

Precisando fazer o resultado, o Flamengo começou a partida com mais posse e chegava na área com facilidade, porém sem efetividade. Explorando bem as laterais do campo, faltava qualidade para a bola chegar em Pedro. O que tirava aos poucos a paciência da torcida, vendo a falta de contundência na hora de definir as jogadas.

A pressão aumentou quando a LDU marcou diante do Córdoba e eliminava o Flamengo. Foi aí que o jogo virou. Nervoso, o Flamengo viu o Táchira sair para o jogo, com chutes de longa distância, mas sem dar trabalho para Rossi. Na reta final, sem conseguir ser ofensivo, não pisou mais na área venezuelana e foi para o intervalo sob vaias.

O Flamengo voltou com Bruno Henrique para a segunda etapa e passou a ser mais incisivo. Bruno Henrique cruzou e Gerson cabeceou em cima do goleiro venezuelano. O Táchira seguiu saindo para o jogo e só não abriu o placar porque Léo Ortiz fez um corte providencial. Na sequência, veio o alívio. Luiz Araújo cobrou falta na área e Léo Pereira desviou para marcar aos 20 minutos.

O gol deu a tranquilidade que Filipe Luís buscava para o duelo. Oxigenando o ataque, seguindo criando chances. Luiz Araújo bateu colocado e Camargo fez boa defesa. Com o passar do tempo, vendo que o Táchira já não oferecia mais perigo, passou a rodar a bola na defesa. Um gol poderia dar ao time a liderança da chave, porém se contentou com o placar magro e quase flertou com a tragédia nos acréscimos, quando Rossi salvou a finalização à queima roupa de Cova.

O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde está na vice-liderança, com 21 pontos, um a menos que o líder Palmeiras. No domingo, o time carioca recebe o Fortaleza, às 18h30, no Maracanã, pela 11ª rodada.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 DEPORTIVO TÁCHIRA-VEN

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Varela), Gerson (Ayrton Lucas) e Arrascaeta (Evertton Araújo); Luiz Araújo, Pedro (Wallace Yan) e Michael (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

DEPORTIVO TÁCHIRA-VEN - Jesús Camargo; Rosales, Quintero (Jean Castillo), Juan Sánchez e Acevedo; Requena (Fioravanti), Saggiomo (Zuñiga) e Calzadilla; Cova, Bryan Castillo (Cano) e Balza (Jesús Duarte). Técnico: Edgar Pérez e Greco.

GOLS - Léo Pereira, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley, Luiz Araújo e Arrascaeta (Flamengo); Requena e Cova (Táchira).

ÁRBITRO - Carlos Ortega (COL).

RENDA - R$ 3.432.494,00.

PÚBLICO - 60.082 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).