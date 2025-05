Flamengo busca vaga às oitavas da Libertadores contra o já eliminado Deportivo Táchira

Depois de um importante duelo com o Palmeiras no Brasileirão, o Flamengo terá um jogo decisivo para definir seu futuro na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, às 21h30, terá o apoio de sua torcida, no Maracanã, no Rio, para enfrentar o Deportivo Táchira, da Venezuela, pela sexta e última rodada da fase de grupos.

Após passar sustos nas primeiras rodadas, o Flamengo chega dependendo apenas de si e com chance até de terminar na liderança. É muito provável que a partida seja acompanhada por Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, que também deseja assistir ao jogo do Corinthians, em São Paulo.

No último domingo, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, mesmo jogando no Allianz Parque. Segue na vice-liderança, mas agora com 21 pontos, apenas uma a menos do que o Palmeiras.

Sem muito tempo para comemorar, o time busca confirmar sua vaga às oitavas de final. O Grupo C tem o Central Córdoba liderando com 11 pontos e três de saldo. É seguido por Flamengo, com oito e dois de saldo, LDU, com oito e um de saldo, além do Deportivo Táchira, ainda sem pontuar e já eliminado.

Assim, basta uma vitória simples para o Flamengo se classificar. Se empatar, precisa que a LDU não vença o Central Córdoba. Se perder, precisa que a LDU também perca o seu jogo, com o desempate indo para o saldo de gols. Para ficar com o primeiro lugar, precisa vencer e torcer por uma vitória da LDU sobre o Central Córdoba, desde que a diferença não seja maior.

Filipe Luís pode ter um desfalque importante. Isso porque o volante Gerson, um dos convocados à seleção brasileira, teve uma inflamação no joelho e chegou ao Rio de Janeiro mancando após o jogo de domingo. A comissão técnica aguardará o máximo possível para tomar a decisão e De la Cruz seria uma opção.

A boa notícia é que o volante Allan e o zagueiro e lateral-esquerdo Viña estão recuperados e podem aparecer na lista de relacionados. No ataque, Filipe Luís também vem alternando entre Pedro, que voltou recentemente aos gramados, e Bruno Henrique.

Filipe Luís valorizou a vitória diante do Palmeiras e encarou com naturalidade a oscilação. "É muito disputado, um calendário que exige muito de todas as equipes, treinadores, jogadores. Os altos e baixos vão acontecer com todos. Se vão me criticar, eu só peço que sigam vendo o que está sendo feito. Como o time joga, como marca, como chega até o gol adversário, como está propondo."

O Deportivo Táchira não tem mais nenhuma ambição na Libertadores. Assim, o técnico Edgar Pérez Greco deve poupar alguns jogadores e focar no campeonato nacional.

Certo é que não poderá contar com o zagueiro Tamiche e o meia Carlos Sosa, expulsos. Em relação ao time da última partida, Vivas retorna de expulsão e pode entrar na zaga. Já Sosa iniciou como reserva.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X DEPORTIVO TÁCHIRA-VEN

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson (De la Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.

DEPORTIVO TÁCHIRA - Jesús Camargo; Rosales, Vivas, Quintero, Maidana e Calzadilla; Fioravanti, Cova e Saggiomo; Jesús Duarte e Cano. Técnico: Edgar Pérez Greco.

ÁRBITRO - Carlos Ortega (COL).

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).