Flamengo bate Deportivo Táchira e vai às oitavas como segundo colocado

O Flamengo teve dificuldade, mas avançou às oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, os rubro-negros venceram por 1 a 0 o Deportivo Táchira (VEN), no Maracanã. O gol da vitória flamenguista aconteceu no segundo tempo, com Léo Pereira.

Com o resultado, os cariocas terminaram com 11 pontos no Grupo C, mas na segunda posição.

Agora, o Flamengo espera seu adversário nas oitavas de final no sorteio que será realizado na próxima segunda-feira, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACAAAAAAAAAAAAAAAAA! O FLAMENGO VENCE A PARTIDA CONTRA O DEPORTIVO TÁCHIRA POR 1X0!#FimDeJogo pic.twitter.com/3I5Jzx1WEA ? Flamengo (@Flamengo) May 29, 2025

O jogo

O Flamengo começou pressionando o Deportivo Táchira e criou sua primeira chance aos quatro minutos, em chute de Allan. Depois, Luiz Araújo foi lançado na área, mas finalizou em cima do goleiro Camargo.

Os venezuelanos tentavam avançar nos contra-ataques, sem sucesso. Já o Flamengo continuava rondando a área adversária. Os rubro-negros só voltaram a assustar aos 31 minutos, em mais um chute de longe de Allan.

Na parte final, o Deportivo Táchira conseguiu sua primeira finalização. Cova arriscou de longe e parou em Rossi. Já o Flamengo abusou dos erros no setor ofensivo e foi para o intervalo com a igualdade no placar.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com mais intensidade e quase abriu o placar com um minuto. Gerson aproveitou cruzamento e cabeceou em cima de Camargo. Em seguida, Arrascaeta recebeu passe na área, mas chutou fraco, facilitando a defesa do goleiro venezuelano.

Após o início movimentado, os rubro-negros voltaram a errar muito no setor ofensivo. Os cariocas chegavam perto da área, mas não levavam perigo ao Deportivo Táchira.

Mesmo com dificuldade, o Flamengo chegou ao gol aos 20 minutos, na bola parada. Léo Pereira aproveitou falta cobrada na área e mandou para a rede.

Os donos da casa mantiveram a pressão após o gol. Tanto que o Flamengo quase ampliou em chute de longe de Luiz Araújo.

Nos minutos finais, o Flamengo diminuiu o ritmo e permitiu ao Deportivo Táchira ter mais a bola. No entanto, os donos da casa controlaram o duelo para saírem de campo com a classificação na Libertadores.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 X 0 DEPORTIVO TÁCHIRA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 28 de maio de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Carlos Ortega (COL)



Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)



VAR: Keiner Jimenez (COL)



Cartões amarelos: Wesley, Luiz Araújo e Arrascaeta (Flamengo); Requena e Cova (Deportivo Táchira)

GOL



FLAMENGO: Léo Pereira, aos 20min do segundo tempo

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Varela), Gerson (Ayrton Lucas) e Arrascaeta (Evertton Araújo); Luiz Araújo, Pedro (Wallace Yan) e Michael (Bruno Henrique)



Técnico: Filipe Luís

DEPORTIVO TÁCHIRA: Jesús Camargo; Rosales, Quintero (Castillo), Sanchez e Acevedo; Requena (Fiovaranti), Saggiomo (Zuñiga) e Calzadilla; Cova, Balza (Duarte) e Bryan Castillo (Cano)



Técnico: Edgar Pérez Greco