Fla busca vaga na Libertadores com Ancelotti de olho em quinteto e Pedro

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo enfrenta hoje, às 21h30, o Deportivo Táchira (VEN), no Maracanã, em busca da classificação para as oitavas de final da Libertadores sob os olhares atentos do novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que estará no estádio.

O que aconteceu

O italiano convocou cinco jogadores rubro-negros: os zagueiros Danilo e Léo Ortiz, o volante Gerson, o lateral-direito Wesley e o lateral-esquerdo Alex Sandro.

Gerson, porém, é dúvida para a partida: o jogador está com uma inflação no joelho esquerdo ocorrida no jogo contra o Palmeiras, no último domingo.

Outro que terá atenção especial de Ancelotti é Pedro. O atacante estava na lista larga do treinador, mas ficou fora da convocação final.

O camisa 9 retornou aos gramados no início de abril após longo período afastado. Uma grave lesão no joelho direito — justamente em um treino da seleção brasileira em setembro de 2024 — o fez ficar ausente por sete meses e ele ainda busca um maior ritmo de jogo. Até aqui foram 12 partidas e cinco gols.

Ancelotti já esteve na partida entre Botafogo e Universidad de Chile, ontem, no Nilton Santos. O treinador italiano também é aguardado domingo, na Neo Química Arena (SP), para o duelo entre Corinthians e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

Fla precisa de vitória simples para se classificar

O Flamengo necessita apenas de uma vitória simples para se classificar. Na lanterna do Grupo C, o Deportivo Táchira já está eliminado.

Para alcançar a liderança, porém, o Rubro-Negro dependerá de outros resultados. Primeiramente, terá que torcer para a LDU vencer o Central Córdoba. Vencendo os venezuelanos, o Fla ficará com os mesmos 11 pontos dos equatorianos e argentinos, mas terá que obter um saldo de gols maior.