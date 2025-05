Chelsea 'renasce' no 2º tempo, atropela o Betis e é campeão da Conference

O Chelsea venceu o Betis por 4 a 1, de virada, na final da Conference League nesta quarta-feira, em Breslávia, na Polônia.

Enzo Fernández, Jackson, Sancho e Caicedo fizeram os gols do Chelsea no 2º tempo, após Ezzalzouli abrir o placar para o Betis ainda na primeira etapa.

O Betis dominou o 1º tempo da partida, e criou mais chances de gols do que o time inglês na primeira etapa. Mas na volta do intervalo, os comandados de Enzo Maresca reagiram e pressionaram o time espanhol. Acuando o Betis no campo de defesa, o Chelsea fez dois gols em 5 minutos para virar a partida.

Com o título, o Chelsea se torna o primeiro clube a ser campeão dos três principais torneios continentais da Europa. Os Blues são bicampeões da Champions League (2012 e 2021) e da Liga Europa (2013 e 2019).

Como foi o jogo

O Chelsea até teve mais posse de bola no 1º tempo (68% a 32%), mas quem mandou na partida durante os primeiros 45 minutos foi o Betis. O time espanhol foi mais perigoso em contra-ataques, principalmente com Isco e Ezzalzouli. O meia espanhol, inclusive, foi quem deu o passe para Ezzalzouli abrir o placar aos 9 minutos do 1º tempo.

Na volta do intervalo, os técnicos Enzo Maresca e Manuel Pellegrini fizeram alterações em suas equipes. O italiano fez três alterações no Chelsea, tentando ganhar mais volume de jogo no meio de campo. Pellegrini, por sua vez, tentou remediar com Perraud no lugar de Ricardo Rodriguez, e ainda foi obrigado a substituir o autor do gol Ezzalzouli, que deixou o campo com dores.

O Chelsea aumentou ainda mais a posse de bola na segunda etapa, enquanto o Betis ficou mais retraído. A pressão inglesa surtiu efeito e o Chelsea empatou o jogo aos 20 minutos do 2º tempo com Enzo Fernández de cabeça, após cruzamento de Cole Palmer. Cinco minutos depois, Nicolas Jackson virou a partida após nova jogada de Palmer. AAinda deu tempo de Sancho e Caicedo anotarem mais dois gols, sacramentando a conquista do título ao fazer 4 a 1 para o Chelsea.

Gols e destaques

1 x 0: O Betis abriu o placar com Ezzalzouli. O time espanhol chegou ao 1º gol com uma roubada de bola no ataque, e Isco achou lindo passe para o atacante marroquino fuzilar para o gol de Jorgensen da entrada da área.

Defendeu, Jorgensen! O goleiro sueco-dinamarquês do Chelsea evitou que o Betis chegasse ao segundo gol aos 14 minutos do 1º tempo. Batra recebeu fora da área e finalizou no ângulo, mas Jorgensen fez bela defesa de mão trocada.

Perdeu... Ezzalzouli recebeu pela esquerda, cortou um marcador do Chelsea e rolou para Johnny chegar finalizando livre, mas o atacante do Betis desperdiçou batendo por cima do gol aos 20 minutos do 1º tempo.

1 x 1: Enzo Fernández fez o gol de empate do Chelsea aos 20 minutos do 2º tempo. Cole Palmer recebeu pela direita, cruzou para a área e o argentino apareceu por trás da defesa do Betis para desviar de cabeça e mandar no cantinho de Adrián.

1 x 2: Cole Palmer recebeu sozinho na direita, passou pela marcação e cruzou na pequena área. Jackson apareceu livre e desviou para decretar a virada na Polônia.

1 x 3: Sancho recebeu pela esquerda, limpou para o meio e bateu cruzado para fazer mais um gol para o Chelsea aos 37 minutos do 2º tempo.

1 x 4: Virou passeio! Enzo Fernández recebeu pela esquerda, carregou para dentro e achou Caicedo livre na área. O equatoriano dominou e finalizou para fazer o 4 a 1 nos acréscimos da partida.

Ficha técnica

Betis 1 x 4 Chelsea

Campeonato: Final da Conference League

Data: 28/05/2025

Local: Tarczynski Arena, Breslávia (Polônia)

Hora: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Irfan Peljto (Bósnia)

Cartões amarelos: Badiashile, Palmer e Sancho (CHE); Antony e Perraud (BET)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Ezzalzouli (BET), 9' do 1º tempo (1-0); Enzo Fernández (CHE), 20 do 2º tempo (1-1); Jackson (CHE), 25' do 2º tempo (1-2); Sancho (CHE), 37' do 2º tempo (1-3); Caicedo (CHE), 46' do 2º tempo (1-4)

Betis: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo (Perraud); Johnny (Lo Celso), Fornals (Altimira), Isco; Antony, Bakambu (Ruibal), Ezzalzouli. Técnico: Manuel Pellegrini.

Chelsea: Jorgensen; Gusto (Reece James), Chalobah, Badiashile (Colwill), Cucurella; Caicedo, Enzo, Palmer (Guiu); Madueke, Jackson (Dewsbury-Hall), Pedro Neto (Sancho). Técnico: Enzo Maresca.