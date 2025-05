'Fight do Milhão': Globo terá reality show de MMA com prêmio de R$ 500 mil para vencedores

A Rede Globo e o Jungle Fight, um dos maiores eventos de MMA do mundo, anunciaram, no início desta semana, sua mais nova parceria. O "Fight do Milhão" será um reality show focado nas artes marciais mistas que oferecerá a oito mulheres e oito homens a chance de se tornarem "Rei e Rainha da Selva".

A iniciativa é considerada a maior da modalidade no Brasil. Os vencedores de cada categoria - feminina e masculina - receberão R$ 500 mil como premiação, o maior valor já dado por um campeonato de MMA no País.

No dia 14 de junho, os 16 participantes serão oficialmente anunciados. A disputa possuirá um formato eliminatório, começando pelas quartas de final até a grande decisão, no dia 25 de outubro, chamada de "Noite do Milhão". Os homens selecionados competirão na categoria leve (até 70 kg), enquanto as mulheres lutarão no peso mosca (até 57 kg).

O evento será transmitido pelo Combate, canal da emissora com programação exclusiva sobre artes marciais, e na TV aberta no Faixa Combate, que desde 2020 leva as lutas ao canal principal nas noites de sábado.

Não é a primeira vez que a Globo transmite um reality show voltado para o universo das lutas. Em 2012, a TV estreou o "The Ultimate Fighter Brasil", feito por uma produtora independente. O programa ficou na grade da emissora por 13 semanas. Já em 2017, foi a vez do judô ganhar o espaço na tela. O programa "Ippon: a luta da vida" colocava oito judocas para serem treinados por lendas da modalidade e competirem entre si. A iniciativa teve duas edições.