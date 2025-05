Ex-Flamengo se inspira em Hulk e vira 'rei' contra Big Six na Premier

Lançado por Jorge Jesus no Flamengo, o atacante Rodrigo Muniz criou uma especialidade atuando pelo Fulham, da Inglaterra: marcar contra os times do 'Big-six', considerados os clubes de maior expressão na Premier League.

Nesta temporada, ele balançou as redes contra: Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City e Liverpool (2x), apenas não marcando contra o Manchester United. Contra os Reds, anotou um golaço nas costas do experiente zagueiro Virgil van Dijk, em lance que viralizou nas redes sociais.

A marca tem 'perseguido' o brasileiro, que destacou a receita para o feito. Em 2024/25, foram 11 gols e duas assistências em 36 jogos, sendo a sua melhor temporada desde que chegou ao país.

É bom fazer gol contra qualquer time, mas contra esses têm um gosto diferente. Estou sendo feliz de poder jogar contra essas equipes e marcar é a minha função.

Rodrigo Muniz, ao UOL.

O Marco Silva, que foi quem me trouxe, é um cara muito ambicioso. Independente contra quem nós formos jogar, ele quer sempre ganhar. Contra esses times do Big-six ele tem uma estratégia e quase sempre dá certo. Esse ano estamos tendo bons números contra essas equipes e estou sendo feliz fazendo gol.

Na sua chegada ao Fulham, na metade de 2021, Rodrigo Muniz se viu em desvantagem física comparado aos adversários no futebol inglês. O alto nível de exigência nas partidas fez o atacante estudar as características de Hulk. A inspiração no ídolo do Atlético-MG fez os dois se aproximarem e a admiração aumentar.

"Eu acompanho o Hulk há muito tempo. Desde quando eu cheguei aqui (Inglaterra) vi que é um futebol muito de contato, e você precisa ser mais forte do que no Brasil. Comecei a trabalhar mais nisso. Na época eu trabalhava com o preparador físico que foi do Flamengo, o Douglas, e a gente começou a estudar o Hulk e o Adama Traoré. Depois eu passei a acompanhar mais o Hulk, mandei mensagens, conversamos e nas duas últimas férias que eu fui para o Brasil fui assistir ao jogo do Atlético. A carreira dele não tem o que falar".

Parceria com Andreas Pereira no Fulham

"O sonho de qualquer camisa 9 é jogar com um camisa 10 igual o Andreas. A qualidade que ele tem, a raça, é um jogador completo. Sou feliz por estar aqui com ele, espero que ele possa alcançar os sonhos que ele tem para a carreira, mas por enquanto quero aproveitar ele aqui comigo. A gente se entende muito bem, tem movimento que eu faço que ele já sabe para onde vou".

Seleção brasileira

"Ano passado o Dorival veio aqui (Londres) conversar com a gente. Deixei claro que é um sonho meu ser convocado. Sei que para acontecer tenho que continuar fazendo um bom papel aqui (Fulham), se eu continuar fazendo um bom trabalho com certeza vai chegar a oportunidade".

"A Premier League é o campeonato mais difícil que tem no mundo. Só para você ter ideia o Manchester United e o Tottenham estão abaixo da gente na tabela. O João Pedro (Brighton) está muito bem, o Murillo é um cara que trabalhou muito para chegar na seleção e teve a oportunidade dele. Eu acho que falta acompanhar mais. Nós jogamos contra os melhores do mundo aqui, não pode ser apenas sorte. O Bruno Guimarães já está há um bom tempo fazendo um bom trabalho no Newcastle, tem vários jogadores brasileiros".

Trabalho com Jorge Jesus

"Ele (Jorge Jesus) que me subiu na época do Flamengo. Treinei relativamente pouco com ele, mas já deu para entender um pouquinho do que ele quer. O que eu senti de diferença nele para os outros técnicos é o jeito que cobrava. Ele queria muita intensidade e o Flamengo de 2019 fala por si só".