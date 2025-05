Ex-Fla, João Gomes vai de arquibancada em jogo no Maracanã contra o Táchira

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Setor Norte do Maracanã teve um torcedor ilustre na noite de hoje. Cria do Flamengo, o volante João Gomes - do Wolverhampton (ING) - marcou presença na arquibancada em meio aos populares durante a partida contra o Deportivo Táchira (VEN), pela Libertadores.

O que aconteceu

João Gomes já tinha feito o aviso ontem em seu perfil no X. Num primeiro post, escreveu: "Maraca amanhã? Passa a visão". Em seguida, deu o recado: "Não vai ter jeito, todos os caminhos vão me levar para o Setor Norte".

De férias no Brasil, o jogador cumpriu a promessa. Ao lado de integrantes da organizada Raça Rubro-Negra, ele apontou na rampa de acesso para delírio dos flamenguistas.

Ele vestia um boné da organizada e uma camisa do Flamengo com o nome de Pedro e o número 9. O volante demonstrou que as músicas da torcida estão na ponta da língua.

João Gomes é carioca e cria do bairro de Ramos, na Zona Norte. Ele chegou ao Flamengo com apenas oito anos.

O volante tem sido convocado com frequência pela seleção brasileira, mas ficou de fora da primeira lista do novo técnico, Carlo Ancelotti, que por sinal também esteve no Maracanã, mas em uma das cabines do estádio.