Estêvão recebe homenagem tímida antes de último jogo pelo Palmeiras no Allianz Parque

Antes de entrar em campo para seu último jogo no Allianz Parque, diante do Sporting Cristal, pela Libertadores, nesta quarta-feira, Estêvão ganhou homenagem do Palmeiras. O atacante de 18 anos vive seus últimos dias como jogador do clube que o revelou para o futebol. Negociado com o Chelsea, ele se apresenta ao time inglês depois da disputa do Mundial de Clubes.

O jogador ganhou um quadro com algumas de suas fotos mostrando momentos especiais pelo Palmeiras e seu nome e uma placa. Ele recebeu o presente das mãos da presidente Leila Pereira e do coordenador da base João Paulo Sampaio.

A homenagem foi tímida. Nem clube nem torcida se reuniram pra organizar um tributo maior para o jogador por causa das proibições da Conmebol, cujo regulamento da Libertadores prevê multas para mosaicos, bandeiras e outros adereços nas arquibancadas.

O Palmeiras abaixou os preços dos ingressos de uma forma que nunca havia feito para que a arena palmeirense lotasse no adeus a Estêvão. Os bilhetes mais baratos para os que não são sócios-torcedores custaram R$ 40 e os mais caros, R$ 120. Valores consideravelmente menores que os praticados recentemente, como na partida anterior contra o Bolívar - entre R$ 80 e R$ 420.

A despedida definitiva do atleta será no Mundial de Clubes. Depois do torneio, ele se apresenta ao Chelsea. "Sei que vou realizar um sonho, mas nessa última semana aqui na Academia também estou tentando aproveitar ao máximo que eu posso, porque o Palmeiras virou a minha casa", disse ele.

"Acho que vai bater a saudade, a ficha está caindo aos poucos. Mas tenho trabalhado muito a cabeça também, porque sei que vai haver um novo desafio, um desafio grande na minha vida, mas aqui no Palmeiras ainda não acabou, tenho uma missão para cumprir ainda".