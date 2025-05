Estêvão recebe homenagem do Palmeiras antes de último jogo no Allianz Parque; confira

Antes da bola rolar para Palmeiras x Sporting Cristal-PER, pela sexta rodada da Libertadores, o atacante Estêvão recebeu homenagem do Verdão já que faz seu último jogo no Allianz Parque nesta quarta-feira. Ele recebeu uma placa das mãos da presidente Leila Pereira e um quadro ilustrando suas conquistas pelo clube das mãos de João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras.

Com Estêvão titular, Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam logo mais a partir das 21h30 (de Brasília). O time comandado pelo técnico Abel Ferreira busca manter os 100% de aproveitamento na competição. Até o momento, a equipe tem 15 pontos e garantiu a vaga nas oitavas de final na liderança do Grupo G e geral.

Estêvão vive seus últimos dias com a camisa do Palmeiras. Revelado nas categorias de base do clube, ele foi vendido ao Chelsea em junho de 2024 por cerca de R$ 358 milhões. No contrato, ficou acordado que ele só se juntaria ao clube inglês depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Antes de disputar o torneio mundial, Estêvão tem mais um compromisso em solo brasileiro além do jogo da Libertadores.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

A joia alviverde deve seguir à disposição para enfrentar o Cruzeiro, no domingo, em seu despedida do Campeonato Brasileiro. Além desses dois compromissos, o atacante tem pelo menos os três jogos da fase de grupos do Mundial.

Na equipe profissional do Palmeiras, Estêvão disputou 76 jogos e marcou 25 gols. Nesse período, conquistou um Campeonato Paulista (2024) e um Campeonato Brasileiro (2024).

Já na base, acumula uma Copinha (2022), um Paulista sub-20 (2023), duas Copas do Brasil sub-17 (2022 e 2023), dois Brasileiros sub-17 (2022 e 2023), um Paulista sub-17 (2022) e dois Paulistas sub-15 (2021 e 2022).