Estêvão ganha homenagem do Palmeiras antes de despedida no Allianz Parque

Estêvão faz seu último jogo no Allianz Parque na noite de hoje, e ganhou uma homenagem do Palmeiras antes de a bola rolar contra o Sporting Cristal.

O que aconteceu

O garoto ganhou um placa e um quadro entregues no gramado antes do aquecimento. A presidente Leila Pereira e o coordenador da base João Paulo Sampaio participaram do momento antes do jogo.

Estêvão foi aplaudido pela torcida, agradeceu o carinho e mostrou estar emocionado por um momento.

Estêvão disputou 76 jogos pelo Palmeiras e marcou 25 gols até agora. A competição em que ele mais atuou foi o Brasileirão (42 jogos), e onde teve o maior destaque (13 gols). O garoto foi o responsável por manter o Alviverde sonhando até a última rodada do Brasileirão do ano passado — que acabou com o Botafogo campeão.

Ele é a maior negociação da história do futebol brasileiro. Ele foi negociado com o Chelsea por 45 milhões de euros fixos, mais 16,5 milhões em metas.

Se o Palmeiras não avançar para a próxima fase do Mundial, Estêvão só tem mais cinco jogos com a camisa do clube.