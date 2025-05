Estêvão detalha sentimento em clima de despedida no Palmeiras e diz: "Vai bater muita saudade"

A despedida de Estêvão do Palmeiras está próxima de acontecer. Nesta quarta-feira, por exemplo, o atacante vive um dos capítulos de seu adeus no clube e joga, pela última vez com a camisa do Verdão no Allianz Parque. A joia d base alviverde se despede da casa palmeirense em duelo contra o Sporting Cristal, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores.

O atacante revelou que ainda não caiu a ficha de que está indo embora e já disse sentir falta do dia a dia. Ele se junta ai Chelsea depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

O período de Estêvão com o elenco do Palmeiras foi diminuído pela convocação à Seleção Brasileiro. O atacante marcou presença na lista de Carlo Ancelotti e disputará dois jogos das Eliminatórias Sul-Americana nos dias 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai. Depois disso, ele encontra a delegação palmeirense já nos EUA para disputar o Mundial.

"Esse último mês está batendo mais forte no peito. Saber que todos os dias de manhã não estarei com os caras na resenha do café da manhã, depois do treino. Acho que vai bater a saudade, a ficha está caindo aos poucos. Mas tenho trabalhado muito a cabeça também, porque sei que vai haver um novo desafio, um desafio grande na minha vida, mas aqui no Palmeiras ainda não acabou, tenho uma missão para cumprir ainda. Acho que vai bater muita saudade e o Palmeiras, com certeza, virou a minha casa", disse.

"Está bem tranquilo esse período de despedida do Palmeiras porque é o lugar que eu queria tanto estar e agora se despedir dessa maneira, perto da torcida, com vitórias, não poderia ser melhor. Será diante da minha torcida, que me apoiou desde o começo, a torcida que eu amo. Então vai ser muito emocionante para mim e vou dar mais um passo na minha vida. Sei que vou realizar um sonho, mas nessa última semana aqui na Academia também estou tentando aproveitar ao máximo que eu posso, porque o Palmeiras virou a minha casa", seguiu.

Estêvão chegou ao Palmeiras em 2021 e logo ganhou grande destaque nas categorias de base. No fim de 2023 ganhou a primeira chance entre os profissionais e na temporada seguinte já foi integrado de vez à equipe principal e nunca mais saiu. Ao todo, ele disputou 76 jogos e marcou 25 gols com a camisa do Verdão.

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão é líder do grupo G e dono da melhor campanha geral da competição, com 15 pontos conquistados.