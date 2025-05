Estêvão deixa lembrança mágica em despedida do Allianz Parque com goleada do Palmeiras

Foram 77 jogos de Estêvão desde que ele estreou pelo Palmeiras. Ele soma, até aqui, 26 gols e 15 assistências, incluindo um de cada na noite desta quarta-feira, na goleada de 6 a 0 sobre o Sporting Cristal pela última partida da fase de grupos da Libertadores.

Se é a primeira impressão a que fica, Estêvão sempre gerou empolgação. Se é a última que vira lembrança, o palmeirense vai recordar com carinho do garoto de 18 anos que se despediu do Allianz Parque, antes de ir para o Chelsea, da Inglaterra.

Estêvão ainda joga pelo Palmeiras, no Brasil, uma última vez, no domingo, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Brasileirão. Uma semana depois, a delegação alviverde viaja para os Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes, último torneio do atacante com a camisa palmeirense.

Já com a garantia de liderança do Grupo G e melhor campanha geral, o Palmeiras confirmou o aproveitamento de 100%. O time mostrou que iria para cima do adversário independentemente da situação da classificação. Até mesmo sem a bola, as linhas palmeirenses pressionavam no campo de ataque, induzindo a erros do Sporting Cristal.

Em um dos lances que surgiram dessa forma, ainda nos primeiros cinco minutos, Maurício teve chance de chutar da entrada da área. O lamento da torcida não foi apenas por a bola não entrar. Estêvão estava aberto sozinho ao lado. Era como se todo o estádio pedisse que Maurício passasse a bola para o garoto.

Ele foi mais acionado e recebeu lançamentos, nem sempre precisos, pelo lado direito. Numa das jogadas, driblou e quase deu um gol a Veiga, mas o passe foi interceptado. Depois, Maurício veio de trás e recebeu passe de visão particular do camisa 41, também levando perigo ao Sporting Cristal.

O Palmeiras diminuiu o ritmo, mas não foi preciso ter pressa. Aníbal Moreno lançou para Estêvão, mais uma vez. Dentro da área, o garoto fez Gianfranco Chávez cair com um drible, como se fizesse o zagueiro o reverenciar. O chute colocado entrou no canto direito de Diego Enríquez, que fazia bom jogo, mas não conseguiu impedir um gol de despedida.

Estêvão assumiu o papel de dono da festa. Ele mesmo desarmou o adversário e tentou passar para Flaco. A bola insistiu em rebater, mas Estêvão foi mais teimoso e entregou novamente para o argentino, que saiu cara a cara com Enríquez. De cobertura, o palmeirense ampliou o placar.

O argentino fez o segundo em uma jogada que o Palmeiras explorou bem na noite de quarta-feira, com passes em profundidade para os atacantes. Vanderlan encontrou Maurício, que cruzou para o argentino apenas empurrar para as redes.

A volta do intervalo indicava que o jogo poderia mudar, apesar do placar já com grande diferença. O Sporting Cristal pressionou e tentou reagir. Foi o Palmeiras, contudo, que se deu melhor.

Novamente Estêvão criou a jogada, ao interceptar passe dos peruanos. Ele lançou Maurício, que fez o quarto. O VAR, porém, analisou o lance e marcou impedimento.

Minutos depois, Abel Ferreira decidiu que o garoto poderia descansar. Ovacionado, Estêvão saiu de campo com o reconhecimento pelo que fez no estádio palmeirense, não só nesta noite.

Entretanto, o time fez questão de dar tranquilidade ao torcedor. Mesmo sem a joia, haverá talento. Foi o que mostrou Raphael Veiga, ao cobrar falta perfeita por cima da barreira e fazer o quarto.

O quinto gol veio de assistência de Allan para Paulinho, um dos principais reforços da temporada e que ainda trabalha em cronograma de jogos reduzidos. Se Estêvão vai embora, o camisa 10 assinou embaixo do que Veiga já dizia: há craques no Allianz Parque.

Facundo Torres ainda pôde fechar a goleada. O uruguaio mandou para as redes de cabeça, para completar cruzamento de Paulinho, que fez sua melhor exibição desde que chegou ao Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 6 X 0 SPORTING CRISTAL

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga (Luighi); Estêvão (Allan), Maurício (Facundo Torres) e Flaco López (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira.

SPORTING CRISTAL - Diego Enríquez; Jesús Pretell (Misael Sosa), Gianfranco Chávez (Alejandro Pósito), Flavio Alcedo, Franco Romero (Maxloren Castro) e Axel Cabellos; Catriel Cabellos, Martín Távara, Christofer Gonzáles e Fernando Pacheco (Ian Wisdom); Irven Ávila (Martín Cauteruccio). Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Estêvão, aos 31, e Flaco López, aos 38 e aos 46 minutos do primeiro tempo; Raphael Veiga, aos 19, Paulinho, aos 26, e Facundo Torres, aos 36 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Flaco López e Allan (Palmeiras); Martín Távara, Alejandro Pósito e Axel Ceballos (Sporting Cristal).

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (ARG).

PÚBLICO - 40.570 presentes.

RENDA - R$ 2.185.569,35.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.