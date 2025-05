Escalação: Fluminense fecha preparação para decisão contra o Once Caldas

Na tarde desta quarta-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Once Caldas, pela rodada finl da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Renato Gaúcho teve a atividade para definir a escalação do Tricolor das Laranjeiras para o embate desta quinta, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Apesar de muitos jogadores entregues ao departamento médicos, Renato não "ganhou" novos problemas para este jogo e vai manter a base que venceu o Vasco por 2 a 1 no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor aparece na quinta posição com 17 pontos. Desta maneira, seguem fora: Otávio, Facundo Bernal, Keno, Canobbio e Germán Cano.

A escalação provável do Fluminense conta com: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Nonato e Jhon Arias; Keno e Everaldo.

Garantido nos playoffs, só a vitória interessa ao time carioca no duelo pela última rodada do Grupo F para ir diretamente às oitavas. Isso porque o time colombiano lidera a chave com 12 pontos, dois a mais que o Tricolor.

O Once Caldas, portanto, se garante nas oitavas de final com um empate. Já ao Fluminense, apenas a vitória interessa. Do contrário, terá que disputar a repescagem contra um dos terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores. Na outra partida do grupo, no mesmo horário, Unión Española, lanterna com dois pontos, e San José da Bolívia, que soma quatro pontos, cumprem tabela no Chile.