Escalação: Flamengo terá Gerson, Pedro e Allan em decisão na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo confirmou Gerson e Allan entre os titulares no decisivo duelo de hoje, contra o Deportivo Táchira (VEN), às 21h30, no Maracanã, que vale vaga para as oitavas de final da Libertadores. Pedro também retorna ao time titular.

O que aconteceu

Gerson era dúvida por deixar a partida contra o Palmeiras, no último domingo, com dores no joelho esquerdo. O jogador passou por exames na segunda que apontaram apenas uma leve inflamação no local. O volante ficou entregue à fisioterapia no Ninho do Urubu. Hoje pela manhã ele fez testes e foi aprovado para estar em campo.

Allan está recuperado de uma lesão muscular. Ele não atua desde o dia 10 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Já Pedro iniciou no banco na partida contra o Palmeiras. Na ocasião, o técnico Filipe Luís havia optado por Bruno Henrique, que desta vez fica na reserva.

O Flamengo precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas de final. Há, inclusive, a possibilidade de ser líder do Grupo C, mas irá depender de resultados.

O Rubro-Negro vai a campo com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Gerson e Arrascaeta; Michael, Luiz Araújo e Pedro.