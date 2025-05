Endrick pode trocar o Real Madrid pela Juventus por mais minutos em campo, diz TV espanhola

O atacante Endrick pode trocar a Espanha pela Itália e ser reforço da Juventus na próxima temporada. O jovem brasileiro seria emprestado pelo Real Madrid por uma temporada para ganhar minutagem em campo após pouco ser aproveitado por Carlo Ancelotti, agora na seleção brasileira.

De acordo com o programa El Chiringuito de Jugones, da TV espanhola, os italianos fizeram uma sondagem ao Real Madrid e receberam uma resposta positiva, já que Endrick continuaria como um suplente com o técnico recém-chegado Xabi Alonso. O acordo do jogador com os merengues vai até 2030.

Reformulando sua equipe para a próxima temporada, a equipe do técnico Igor Tudor usaria a classificação à Liga dos Campeões de 2025/26 como uma maneira de convencer Endrick a trocar de ares. O atacante de 18 anos sempre manifestou a ideia de buscar seu espaço no Real Madrid.

A possibilidade de ser titular na Juventus e de jogar com maior frequência para mostrar seu valor na Europa seria outra artimanha para Endrick ser convencido a aceitar o empréstimo aos italianos.

No Real Madrid desde julho de 2024, Endrick não convenceu Ancelotti que poderia jogar com maior frequência. Mesmo assim, não decepcionou quando teve chance. Foram 37 jogos disputados pelo jogador, revelado pelo Palmeiras, sete gols e uma assistência. Foram somente oito jogos como titular e 847 minutos jogados.

De olho na seleção brasileira, Endrick precisa atuar com mais regularidade para mostrar justamente a Ancelotti que tem condições de ser convocado e estar na Copa do Mundo de 2026, uma de suas metas na carreira.