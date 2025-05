Elenco do Corinthians ganha folga após eliminação na Sul-Americana

O elenco do Corinthians ganhou um dia de folga após a eliminação precoce na Sul-Americana. Os jogadores voltaram de viagem da Argentina e têm reapresentação marcada para esta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava.

Dorival Júnior dará início à preparação para o jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico não conta com novos desfalques, apenas os já lesionados Yuri Alberto e Gustavo Henrique, e vive a expectativa de utilizar o meia Rodrigo Garro por mais minutos.

A eliminação do Corinthians veio após a derrota de 1 a 0 para o Huracán, em Buenos Aires, na noite da última terça-eira. Em março, o clube também caiu na fase preliminar da Libertadores ao ser superado pelo Barcelona de Guayaquil.

O momento do Corinthians não é delicado apenas dentro de campo. Fora das quatro linhas, o clube convive com um ambiente para lá de tumultuado nos bastidores do Parque São Jorge.

Augusto Melo foi afastado da presidência pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira por conta do escândalo envolvendo a VaideBet, antiga patrocinadora máster do Timão. Ele pode ser definitivamente destituído do posto nos próximos meses, se os sócios endossarem a decisão do CD na Assembleia Geral.

Corinthians e Vitória se enfrentam neste domingo, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).