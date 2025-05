Mbappé vê Real 'muito motivado' para disputar o Super Mundial: 'Grande competição'

Artilheiro do Campeonato Espanhol e vencedor da Chuteira de Ouro em sua primeira temporada pelo Real Madrid, Kylian Mbappé está em olho em mais um títulos, o do Super Mundial de Clubes.

"É a primeira vez que vamos disputar uma competição assim. É algo novo para nós, mas também estamos muito motivados, porque é uma nova oportunidade de sermos campeões do mundo com o clube. É uma grande competição, nos Estados Unidos, com todos atentos e com muita expectativa. Como eu disse, é algo novo para nós, então vamos tentar vencê-la", disse Kylian Mbappé em entrevista ao site do Real Madrid.

A equipe espanhola estreia diante do Al-Hilal no dia 18 de junho, quarta-feira, às 16 h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Quatro dias depois, os merengues encaram o Pachuca-MEX no dia 22 de junho, às 16 horas, no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte. Por fim, o clube espanhol enfrenta o RB Salzburg-AUS no dia 26, às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Melhor jogador do Real Madrid na temporada

Com 43 gols e cinco assistências em 56 jogos, Mbappé venceu o prêmio "Jogador Cinco Estrelas Mahou" e foi eleito o melhor jogador do Real Madrid na temporada, em uma votação entre os torcedores.

"É um prazer e um grande momento para mim. Quero agradecer a todos os madridistas e a todas as pessoas que votaram em mim. A minha primeira temporada na Espanha está sendo uma nova experiência como jogador e como pessoa", agradeceu o atacante francês.

Mbappé foi importante na conquista da Supercopa da Europa (2 a 0) e da Copa Intercontinental (3 a 0), marcando gol nas finais contra Atalanta e Pachuca, respectivamente.

O jogador de 26 anos ainda foi o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 31 gols em 34 jogos, além de três assistências, e venceu a Chuteira de Ouro, com 62 pontos, superando Mohamed Salah (Liverpool) e Viktor Gyokeres (Sporting).

"Quando cheguei, tive que me adaptar ao time, ao país, a um novo idioma e a uma nova cultura. Agora me sinto muito bem, e isso se reflete dentro de campo. Sou muito feliz no Real Madrid", finalizou Mbappé.