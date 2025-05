Dorival ou jogadores? Quem tem mais culpa em queda do Corinthians na Sula?

Para Bira e Renato Maurício Prado, a formação escolhida por Dorival Júnior diante do Huracán (ARG) foi a principal causa da derrota do Corinthians. Os comentaristas debateram o tema no Fim de Papo.

Com a derrota por 1 a 0, o Corinthians terminou a fase de grupos da Sul-Americana na terceira colocação do Grupo C, e está eliminado da competição.

Bira: Time com volantes tem pouca criação

Começa com a comissão técnica, pela formação utilizada. O Carrillo 'morre' na direita, mas o futebol do Bydon some com ele preso na esquerda. O Talles Magno entra muito mal. O Dorival está com um problema, que é sanar os problemas da defesa. Aí, ele usa essa tática com muitos volantes, para parar de tomar gol - até conseguiu, mas o time não cria.

Bira

RMP: Ataque do Corinthians sem Yuri é fraco

O Corinthians começar com três volantes no meio-campo? Só o Carrillo, o Romero e o Memphis [no ataque]? É muito pouco. Quando o Garro entrou, já deu uma melhorada boa, mas a falta que o Yuri Alberto faz é monstruosa. O ataque do Corinthians sem o Yuri Alberto é muito fraco.

Renato Maurício Prado

