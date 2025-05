Dorival lamenta queda do Corinthians e evita falar sobre o afastamento de Augusto Melo

O sentimento do torcedor do Corinthians após a eliminação precoce na Sul-Americana foi o mesmo do técnico Dorival Júnior com a derrota de 1 a 0 para o Huracán, nesta terça-feira, em Buenos Aires. O treinador esperava uma atuação melhor na Argentina e lamentou a queda da equipe no torneio continental.

"O sentimento é de impotência. Logisticamente, dentro de tudo o que preparamos para a partida, esperávamos uma atuação diferente. Temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade ainda maior em relação ao que foi feito hoje. Tínhamos a intenção de buscar o melhor resultado possível. Pela terceira vez tomamos o gol no retorno do segundo tempo, e isso tem penalizado a equipe consideravelmente, nos tirado pontos importantes. Temos que continuar trabalhando, temos essa obrigação com o nosso torcedor", afirmou o comandante em coletiva de imprensa.

"Teoricamente colocamos a melhor equipe para jogar a Sul-Americana. Não há como pontuar desinteresse, ao contrário. Nossa preocupação era a passagem para a próxima fase. Focamos toda a atenção para essa partida, preparamos a equipe para esse momento. A qualidade da partida foi muito aquém do gostaríamos e esperávamos. Não foi uma noite feliz, tivemos muita dificuldades para finalizar a maioria das nossas jogadas", acrescentou.

Dorival também foi questionado sobre o afastamento de Augusto Melo da presidência do Corinthians. Na última segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprovou o processo de impeachment do presidente por conta do caso VaideBet.

O treinador evitou falar sobre o assunto e disse que seu trabalho é "do CT para dentro". Ele também falou que ainda não teve uma conversa com o presidente interino do Timão, Osmar Stabile.

"Não tive nenhum contato [com o Osmar]. Nosso trabalho e nossa preocupação é para dentro do CT, fora dele não posso responder por nada. Sinto pelo presidente, por esse momento do clube, mas estamos trabalhando para o Corinthians dentro do centro de treinamento. Fora das paredes do CT, não tenho como falar nada em razão do desconhecimento da situação", declarou.

O Corinthians agora recolhe os cacos e vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, equipe enfrenta o Vitória na Neo Química Arena em jogo válido pela 11ª rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30.