Dorival fala em 'obrigação' e 'compromisso' com o torcedor do Corinthians após eliminação

Visivelmente desconfortável após a eliminação na Copa Sul-Americana com a derrota para o Huracán, por 1 a 0, nesta terça-feira, em Buenos Aires, o técnico Dorival Júnior afirmou que o time do Corinthians tem a "obrigação e o compromisso com o torcedor".

"Temos dois campeonatos importantes (Brasileiro e Copa do Brasil) para apagar impressão deixada na Libertadores e Sul-Americana. Nossa obrigação e compromisso agora é com o nosso torcedor. É um momento muito difícil para todo mundo", disse Dorival em entrevista coletiva.

O treinador afirmou que o gol logo no primeiro minuto do segundo tempo prejudicou as expectativas do time. "Pela 3ª vez tomamos um gol no início do segundo tempo, o que nos fez perder o jogo de hoje e outros jogos importantes. Só nos resta trabalhar."

Dorival, que deixou o Brasil com Augusto Melo como presidente do clube, vai retornar após o impeachment do dirigente, afirmou que não teve contato com ninguém da diretoria. "Nosso trabalho e preocupação é dentro do CT. Fora não posso responder por nada. Sinto pelo presidente e pelo momento do clube, mas estamos trabalhando pelo Corinthians. Fora das paredes do CT não sei, porque não tenho conhecimento detalhado da situação."

O Corinthians volta a jogar domingo, desta vez pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando vai ter como adversário o Vitória, às 18h30, na Neo Química Arena.