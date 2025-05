Dorival completa um mês no Corinthians em meio à eliminação e caos político

Nesta quarta-feira, o técnico Dorival Júnior completa exatamente um mês à frente do Corinthians. Ele foi contratado pelo clube no dia 28 de abril e, neste período de 30 dias, viveu momentos de altos e baixos, sofreu a primeira eliminação e convive com um caos político nos bastidores do Parque São Jorge.

Dorival herdou uma equipe desequilibrada comandada por Ramón Díaz. O time produzia ofensivamente, mas cometia muitos erros defensivos e levava gols em praticamente todos os jogos.

O técnico, que havia sido demitido da Seleção Brasileira há pouco tempo, começou bem, com duas vitórias, mas logo os tropeços vieram. Para além dos resultados, o desempenho questionável do time virou alvo de críticas da torcida nas arquibancadas e nas redes sociais.

Apesar da oscilação, Dorival conseguiu somar pontos importantes no Brasileirão e levou o Corinthians às oitavas de final da Copa do Brasil. Até que, na noite desta última terça-feira, foi vítima da primeira eliminação.

O Timão foi derrotado pelo Huracán em Buenos Aires e acabou caindo na fase de grupos da Sul-Americana. Resultado este que frustrou os torcedores, que viam na competição uma oportunidade de título, e o treinador, que chegou a poupar titulares no último sábado, diante do Atlético-MG, para a partida decisiva na Argentina.

O momento difícil do clube não se resume ao que acontece dentro de campo. Fora das quatro linhas, Dorival precisa lidar com o ambiente administrativo para lá de tumultuado no Parque São Jorge.

Augusto Melo, presidente que o contratou, não ocupa mais o cargo. Ele foi afastado pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira por conta do escândalo envolvendo a VaideBet, antiga patrocinadora máster do Corinthians, e pode ser definitivamente destituído do posto nos próximos meses.

Dorival, entretanto, evita pensar no que acontece nos bastidores do clube. Ele foca no trabalho de campo e conta com o executivo de futebol, Fabinho Soldado, para manter o CT Dr. Joaquim Grava blindado e o elenco concentrado nos próximos jogos.

Nos próximos dias, o treinador deve ter os primeiros contatos com o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile. O mandatário respaldou o trabalho do comandante em entrevista coletiva na última terça-feira, no Parque São Jorge, e não cogita qualquer troca neste momento.

Dorival soma, em um mês, nove compromissos sob o comando do Timão. Foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas (62,9% de aproveitamento), com dez gols marcados e seis sofridos.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para este domingo. A equipe enfrenta o Vitória, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).