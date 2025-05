Ideia original do UOL, doc sobre tragédia no Flamengo vence prêmio da Abra

O documentário "O Ninho: Futebol e Tragédia", baseado em uma ideia original do UOL e disponível na Netflix, venceu o prêmio da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (Abra) na categoria Melhor Roteiro de Série.

A equipe de roteiristas do documentário conta com Luana Rocha, Muriel Alves, Arthur Warren e Ligia Carriel — editora do UOL Prime. Com três episódios, "O Ninho" tem direção de Pedro Asberg, com produção da Fábrica.

A obra conta sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, que vitimou 10 crianças em 2019. O documentário foi desenvolvido baseado em ideia original do UOL a partir de reportagens sobre o tema.

Desde a tragédia, o UOL acompanhou com detalhes a investigação e, em 2020, mostrou e-mails que comprovaram que dirigentes do Flamengo sabiam dos problemas elétricos no alojamento no qual os garotos morreram.

Com cenas reais do incêndio misturadas a dramatizações, o documentário expõe o sofrimento dos familiares das vítimas e sua luta por justiça. Também revela o futuro dos sobreviventes e reúne depoimentos de testemunhas, jornalistas e personalidades do futebol.

A cerimônia do 8º Prêmio da Abra aconteceu na noite da última terça-feira (27), no Rio2C, encontro de economia criativa da América Latina, e reconheceu profissionais que se destacaram em 16 categorias relacionadas a roteiro audiovisual.

Este é o maior prêmio destinado a valorizar profissionais do setor e é resultado de votação dos associados da Abra. Ou seja, os premiados foram escolhidos pelos próprios pares.

Prêmio da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (Abra)