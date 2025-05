Derrota para o Huracán deixa Corinthians sem vencer na Argentina desde 2018

Nesta terça-feira, o Corinthians visitou o Huracán (ARG) e perdeu por 1 a 0, sendo eliminado de forma precoce na fase de grupos da Copa Sul-Americana. A derrota marcou a nona partida consecutiva do Timão sem vitória em solo argentino.

Fim de jogo. ? Corinthians (@Corinthians) May 28, 2025

A última vez que o Corinthians venceu na Argentina foi em 18 de abril de 2018, quando bateu o Independiente por 1 a 0, no Estádio Libertadores de América, pela Libertadores. Desde então, são cinco empates e quatro derrotas.

Nos últimos sete anos, o Corinthians marcou apenas três gols em jogos disputados no país vizinho. Segundo o SofaScore, foram criadas sete grandes chances (seis desperdiçadas), com uma média de 6,1 finalizações por partida, somando 55 no total. Defensivamente, o Timão permitiu 141 finalizações (média de 15,7 por jogo) e sofreu sete gols no período.

A eliminação

O Corinthians precisava vencer o Huracán, que entrou em campo já classificado e com nove jogadores reservas, para avançar às oitavas de final da Sul-Americana. Caso empatasse ou perdesse, dependeria do resultado da partida entre América de Cali (COL) e Racing (URU). Com gol de Franco Watson, o Huracán garantiu a vitória, enquanto o América conquistou o ponto necessário no empate para eliminar o Timão.

O Corinthians se despede de competições internacionais em 2025 e volta suas atenções para a Copa do Brasil, onde já garantiu vaga nas oitavas de final, e para o Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a oitava colocação, com 14 pontos.

Últimos nove resultados do Corinthians na Argentina:

Huracán 1 x 0 Corinthians - 27/05/2025 (Sul-Americana)



Racing Club 2 x 1 Corinthians - 31/10/2024 (Sul-Americana)



Argentinos Juniors 1 x 0 Corinthians - 20/04/2024 (Sul-Americana)



Estudiantes 1 x 0 Corinthians - 29/08/2023 (Sul-Americana)



Newell's Old Boys 0 x 0 Corinthians - 08/08/2023 (Sul-Americana)



Argentinos Juniors 0 x 0 Corinthians - 24/05/2023 (Libertadores)



Boca Juniors 0 x 0 Corinthians - 05/07/2022 (Libertadores)



Boca Juniors 1 x 1 Corinthians - 17/05/2022 (Libertadores)



Racing Club 1 x 1 Corinthians - 27/02/2019 (Sul-Americana).