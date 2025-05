Delegado afirma que Bobadilla não compareceu à DRAD e espera ouvi-lo na sexta

O meio-campista Bobadilla, do São Paulo, não compareceu à Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRAD) nesta quarta-feira, conforme havia sido cogitado de forma informal. A informação foi confirmada por Rodrigo Corrêa Baptista, delegado responsável pela investigação do caso de xenofobia denunciado pelo jogador Navarro, do Talleres.

Segundo Rodrigo, nem o atleta paraguaio nem seus representantes legais se apresentaram até o momento. Com isso, uma intimação formal foi encaminhada ao São Paulo, marcando nova data para o depoimento.

"Até agora, a gente não foi procurado por ele, nem por nenhum advogado que o represente. Informalmente, foi dito que ele se apresentaria hoje aqui na DRAD, mas não compareceu, então pedimos uma ordem de serviço com intimação, que já foi recebido no São Paulo, com agendamento para a próxima sexta-feira, no período da tarde", declarou o delegado à TNT Sports.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O caso se refere ao episódio ocorrido durante a vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Talleres, pela fase de grupos da Libertadores, na última terça. Após o segundo gol do Tricolor, Navarro foi às lágrimas após supostamente ser alvo de insultos xenofóbicos por parte de Bobadilla. O jogador venezuelano, inclusive, prestou depoimento ainda no estádio e levou o caso adiante.

Rodrigo Corrêa também destacou a gravidade da acusação: "A gente precisa ouvi-lo nesse inquérito policial. É um crime grave, inafiançável, imprescritível, com pena de 2 a 5 anos, e se a conduta comprometer a investigação criminal, pode agravar a condição dele enquanto investigado. Esperamos que não chegue a esse extremo, temos uma ótima relação de trabalho com os clubes e acreditamos que ele (Bobadilla) vai comparecer nos próximos dias, na data agendada", completou.

O São Paulo, por sua vez, emitiu uma nota oficial na manhã desta quarta, na qual reforçou seu repúdio a qualquer tipo de discriminação e informou que está colaborando com as autoridades. O clube paulista também prometeu oferecer suporte institucional ao jogador por meio de medidas educativas conduzidas pela área de compliance.

A expectativa é que Bobadilla preste seu depoimento oficialmente nesta sexta-feira, na parte da tarde, conforme o novo agendamento feito pela DRAD.