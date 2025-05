Cruzeiro brilha no Brasileirão feminino com a liderança de uma mulher

O Cruzeiro é a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. Não apenas do masculino, no qual o time ocupa a terceira posição, mas principalmente no feminino, que lidera com larga vantagem.

As Cabulosas, dirigidas por Jonas Urias, ex-técnico da seleção brasileira feminina sub-20, fazem um grande torneio e estão com 32 pontos, à frente do hegemônico Corinthians, de Lucas Piccinato, que tem 25 pontos na vice-liderança.

Um dos segredos do time mineiro é Bárbara Fonseca, diretora que se destaca pelo ótimo trabalho nos bastidores. A profissional chegou para ser coordenadora técnica, mas, no último ano, assumiu a posição de diretora de futebol feminino.

Ela viu a equipe conseguir o acesso para elite em seu primeiro ano, com o vice-campeonato contra o São Paulo e, agora, tenta alcançar novos objetivos na Série A.

A primeira grande mudança desse grande projeto esportivo do Cruzeiro ocorreu com a chegada de Ronaldo Fenômeno, quando o ex-jogador comprou a SAF do Cruzeiro. O segundo grande momento para o futebol feminino do clube foi a chegada de Pedro Lourenço, que comprou a equipe em abril de 2024.

No ano passado o Cruzeiro teve a melhor campanha, mas parou nas quartas de final do Brasileirão.

O time, no ano passado, tinha um faturamento de R$ 8 milhões, e esse ano passou para R$ 15 milhões — revelou Bárbara ao UOL.

No ano passado, Bárbara Fonseca esteve presente ao vivo no programa Joga Junto, do UOL Esporte, apresentado por Yara Fantoni, Luiza Oliveira e Juliane Santos. Na ocasião, ainda era coordenadora do clube.

Ela destacou seu compromisso em ajudar e melhorar as oportunidades no clube. O belo trabalho reforça o compromisso do time mineiro com a liderança de uma mulher.

Agora, o Cruzeiro se prepara para voltar a campo após a Data Fifa, no dia 7 de junho, contra do 3B da Amazônia, em casa, pelo Campeonato Brasileiro feminino.