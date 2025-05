Corinthians tem 'caixa estrangulado' com dívidas de Pedro Raul e Ramón

No espaço de uma semana, o Corinthians terá que cumprir R$ 8 milhões em compromissos financeiros. Isso não seria um problema se o valor em caixa não fosse menor do que esse que a 'nova gestão' terá de abraçar logo após assumir.

O que aconteceu

O Corinthians vive um cenário de "terra arrasada" no departamento financeiro, com "caixa estrangulado". Além dos compromissos básicos (contas e folha salarial), as dívidas fazem volume e colocam o Timão em uma situação delicada.

O UOL apurou que o Corinthians tem compromissos que ultrapassam os R$ 8 milhões — com Ramón Díaz; Toluca, clube do México; e Profut. No entanto, só tem R$ 5 milhões em caixa e não tem mais previsão de entradas.

A rescisão de contrato com o técnico argentino rendeu cerca de R$ 7 milhões em multa ao clube paulista. Esse montante foi parcelado, mas há uma porcentagem a ser quitada nos próximos dias. Se o pagamento não for realizado, o Timão poderia até receber um transfer ban — ficar impedido de inscrever novos atletas.

A equipe adquiriu o atacante Pedro Raul junto à equipe mexicana por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões, na cotação da época). O pagamento foi acordado em quatro parcelas, sendo duas em 2024 e duas em 2025. Uma delas está para vencer agora.

Osmar Stabile, presidente interino do clube, sinalizou que a falta de recursos pode comprometer a participação no Profut. O Timão faz parte do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro e renegociou dívidas, mas tem duas parcelas atrasadas — cada uma no valor de R$ 2,8 milhões. O terceiro atraso justificaria a exclusão do projeto de incentivo do Governo.

Agora, o novo mandatário busca formas de contornar a situação, mas sabe que não será de imediato. Stabile assumiu a gestão do Corinthians após o afastamento de Augusto Melo, que teve seu impeachment votado pelo Conselho Deliberativo.