Corinthians não é o único: mais brasileiros correm risco no continente

Eliminado na Sul-Americana, o Corinthians se juntou ao Cruzeiro e pode ter a companhia de mais times brasileiros que não avançarão ao mata-mata de competições da Conmebol neste ano.

Drama na Sula

O Corinthians caiu na fase de grupos da Sula com o tropeço de ontem. O Alvinegro perdeu para o líder isolado Huracán fora de casa e terminou em terceiro da chave C, com os mesmos oito pontos do América de Cali, mas levando a pior no saldo de gols (primeiro critério de desempate).

O Cruzeiro, por sua vez, foi eliminado com duas rodadas de antecedência. A Raposa pagou por ter perdido os três primeiros jogos do Grupo E e não tinha mais chances matemáticas de classificação.

Fabrício Santos, do Vitória, disputa a bola com Bologna durante jogo contra o Defensa y Justicia pela Sul-Americana Imagem: Arisson MARINHO / AFP

O Vitória corre risco de também ficar fora na Sul-Americana. O time baiano está em segundo do Grupo B, com seis pontos, mas pode terminar em terceiro dependendo do resultado da rodada. Defensa y Justicia e Cerro Largo, ambos com quatro pontos cada um, duelam entre si e quem vencer tem chance de subir na tabela. O Vitória briga pela vaga nos Playoffs das oitavas contra o já classificado em primeiro Universidad Católica.

O Atlético-MG só é eliminado em caso de vexame. O Galo disputa a liderança com o Cienciano na última rodada, tem três pontos a mais que o Caracas, terceiro colocado, e larga vantagem no saldo de gols (5 a -3). Para cair, o time de Cuca precisa perder por goleada e ver o time venezuelano criar placar para reverter o saldo.

O Vasco vai disputar os playoffs, enquanto os já classificados Fluminense e Grêmio buscam a vaga direta nas oitavas. O Cruzmaltino ficou em segundo do Grupo G e enfrentará um dos terceiros colocados da Libertadores. Já os dois tricolores estão confirmados pelo menos na próxima fase e tentam avançar em primeiro de suas chaves. O Flu tem um confronto direto com o Once Caldas valendo a liderança, enquanto o Grêmio precisa vencer seu jogo contra o Sportivo Luqueño e torcer pro Godoy Cruz tropeçar para o Atlético Grau.

Situação na Libertadores

Pedro, atacante do Flamengo, em jogo contra o Central Córdoba, pela Libertadores Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Flamengo e Fortaleza perigam não avançar, mas só dependem de si próprios. Ambos estão em segundos de seus grupos (C e E, respectivamente) e confirmam a vaga nas oitavas em caso de vitória. Porém, podem cair caso tropecem.

Inter ou Bahia se enfrentam para ver quem segue vivo —é um ou outro. Os dois brasileiros têm um confronto direto valendo vaga na chave F. Em segundo, o Colorado chegou à última rodada com um ponto a mais e leva a vantagem do empate, enquanto para o time de Ceni só interessa a vitória.

Palmeiras, São Paulo, Botafogo confirmaram o passaporte para o mata-mata. Atual campeão, o Alvinegro carioca conquistou sua vaga ontem, em segundo da chave A, enquanto os rivais paulistas se classificaram antecipadamente e em primeiro de seus grupos.

Brasileiros nos torneios da Conmebol

Sul-Americana

Corinthians : eliminado

: eliminado Cruzeiro : eliminado

: eliminado Vitória : enfrenta o Universidad Católica às 21h30 (de Brasília) de hoje para confirmar 2º lugar no Grupo B

: enfrenta o Universidad Católica às 21h30 (de Brasília) de hoje para confirmar 2º lugar no Grupo B Grêmio : já classificado aos playoffs, briga pela vaga direta nas oitavas

: já classificado aos playoffs, briga pela vaga direta nas oitavas Fluminense : já classificado aos playoffs, briga pela vaga direta nas oitavas

: já classificado aos playoffs, briga pela vaga direta nas oitavas Vasco : classificado aos playoffs

: classificado aos playoffs Atlético-MG: enfrenta o Cienciano às 21h30 de amanhã podendo avançar até em 1º ou ser eliminado

Libertadores