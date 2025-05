Convocado pelos Emirados Árabes, meia brasileiro revela sonho de Copa e elogia ex-Corinthians

Luan Pereira vive um dos melhores momentos da carreira. Natural de Ariquemes, Rondônia, o meia encerrou a temporada pelo Sharjah em alta, com gol na última rodada diante do Al-Wasl, e, de quebra, recebeu mais uma convocação para a seleção dos Emirados Árabes Unidos.

O jogador foi chamado, pela segunda vez em sua carreira, para defender os Emirados nas partidas contra Uzbequistão e Quirguistão, pela luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Luan Pereira não escondeu que o sonho de disputar o Mundial foi combustível para aceitar o projeto de se naturalizar.

"Desde quando eu vim pra cá, há cinco anos, já tinha esse objetivo. Eles entraram em contato comigo, com meu empresário, falaram sobre esse projeto. É muito ambicioso. Agora tem uma grande chance de classificar para a Copa do Mundo, que seria um feito histórico para o país. E estar lá, representando, vai ser muito gratificante", contou.

O brasileiro naturalizado chega às Eliminatórias Asiáticas embalado. Ao longo da temporada, balançou as redes 13 vezes em 45 partidas e foi peça-chave na campanha que rendeu ao Sharjah o título da AFC Champions League Two, competição equivalente à Liga Europa, na Europa, ou à Copa Sul-Americana, na América do Sul. O título, além do prestígio, garantiu ao clube uma vaga em torneios internacionais de elite na próxima temporada.

"Para a gente que está fora do eixo, a caminhada é ainda mais desafiadora, enquanto quem está mais próximo dos grandes centros tem uma facilidade maior. Por isso, essa conquista é ainda mais especial. É só a segunda vez que um time dos Emirados Árabes Unidos levanta esse título asiático, o Al-Ain também já conquistou", apontou Luan Pereira.

O camisa 11 do Sharjah revelou que o processo de adaptação foi facilitado pela quantidade de brasileiros presentes, não só entre os jogadores, mas também na comissão técnica e no staff da seleção.

"Na minha primeira convocação já tinha vários brasileiros. Isso ajuda muito, porque na primeira vez você chega meio acanhado. Falam que aqui é quase uma segunda seleção brasileira, de tanto brasileiro que tem. Isso me deixou muito à vontade pra desenvolver meu melhor futebol", afirmou. O atleta destacou também o papel do técnico Paulo Bento, ex-Cruzeiro e que hoje liderava o time emiradense em sua primeira convocação. "É um treinador sem palavras, deu total confiança pra gente".

A mudança para os Emirados Árabes também coincidiu com transformações na vida pessoal. Luan, que ficou conhecido no Brasil como Luanzinho, quando surgiu no Avaí, agora se vê mais maduro, pai de família e dono de uma carreira consolidada no exterior.

"Quando eu subi no Avaí, era conhecido como Luanzinho. Agora estou mais velho, tenho um filho e isso muda tudo. Você se torna uma pessoa muito diferente, mais responsável, mais 'cabeça'. Quando você sai do país, tem que se adaptar muito rápido, criar uma casca, crescer como homem. Graças a Deus, deu muito certo pra mim", ressaltou.

Relação com Guilherme Biro, ex-Corinthians

Além dos feitos pessoais, Luan também fez questão de exaltar um velho conhecido do futebol brasileiro que, assim como ele, encontrou no Sharjah uma nova oportunidade para brilhar. Trata-se do jovem de 27 anos Guilherme Biro, revelado pelo Corinthians e com passagens frequentes pelas seleções de base do Brasil.

"É uma joia do futebol brasileiro, todo mundo conhece o potencial dele. Às vezes, no clube, não temos muita oportunidade porque subimos da base e o treinador opta por jogadores mais experientes. Foi o caso dele, como foi o meu também. Aqui, com vários brasileiros, a adaptação foi mais fácil. A gente é colega de quarto, virou um amigão. Ele renovou por três ou quatro anos, mérito dele, que está fazendo uma temporada muito boa, ajudando, conquistando títulos. É um menino muito novo, tem uma carreira brilhante pela frente", elogiou.