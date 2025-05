Conmebol abre processo por acusação de xenofobia contra volante do SPFC

A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o volante Bobadilla, que foi acusado de xenofobia por Miguel Navarro, do Talleres (ARG), ontem, após jogo pela Copa Libertadores.

O que aconteceu

O caso será examinado a partir dos elementos disponíveis e não significa uma presunção de culpa. O paraguaio foi acusado por Navarro de proferir as seguintes palavras: "venezuelano morto de fome".

O episódio se enquadra no Artigo 15 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê suspensão de "pelo menos dez partidas ou por um período mínimo de quatro meses".

Qualquer jogador ou oficial que insultar o atentar contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, tendo como motivos a cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será suspenso por pelo menos dez (10) partidas ou por um período mínimo de quatro (4) meses. Em caso de reincidência, podem ser penalizados com a proibição de exercício atividades relacionadas ao futebol por cinco (5) anos, ou qualquer outra sanção adicionais estabelecidos no artigo 6º deste Código. Artigo 15.1 do Código Disciplinar da Conmebol

Bobadilla se pronunciou

Olá pessoal. Estou aqui para falar um pouco sobre o que aconteceu ontem à noite. Bom, primeiro foi uma partida muito disputada, um clima tenso durante toda a partida. Depois do nosso segundo gol, tive algumas discussões com jogadores do Talleres, nas quais primeiro fui ofendido e tratado com um pouco de desdém. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém. No calor do momento reagi mal e peço desculpas publicamente. Se eu tiver a oportunidade de falar com ele pessoalmente, também pedirei desculpas. Mas enfim, só queria deixar isso claro e mando um abraço a todos.

O que diz o São Paulo

Inicialmente, o UOL apurou que São Paulo decidiu não se manifestar sobre o caso até que todas as informações sejam esclarecidas. O clube não impediu que a Polícia entrasse no vestiário para procurar por Bobadilla ontem depois do jogo, mas o paraguaio já havia deixado o local.

Na tarde de hoje, o clube paulista informou que "está acompanhando atentamente a apuração dos fatos" e "providenciará que Bobadilla seja devidamente orientado por meio de medidas educativas que serão conduzidas pela área de compliance".

Entenda o caso

O paraguaio foi acusado por Navarro de proferir as seguintes palavras: "venezuelano morto de fome". O jogador do Talleres chorou bastante em campo e quis deixar o gramado, mas não havia mais substituições a serem feitas.

Navarro foi à Polícia e ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) ainda dentro do Morumbis registrar um Boletim de Ocorrência contra Bobadilla. A Polícia chegou a buscar o paraguaio no vestiário são-paulino, mas ele já havia deixado o estádio.

Bobadilla é aguardado pela Polícia para prestar depoimento sobre o caso. A Polícia convocou uma coletiva de imprensa para hoje para falar sobre a ocorrência.

Os policiais também ouviram dois jogadores do Talleres, Lautaro Nahuel Bustos e Marcos Ezequiel Portillo, como testemunhas. Além disso, as autoridades colheram o depoimento do árbitro responsável pela partida, Piero Maza Gomez.

No elenco do São Paulo, Nahuel Ferraresi, amigo próximo de Bobadilla, também é venezuelano. Navarro afirmou que tanto Ferraresi quanto Arboleda teriam ficado do lado dele ainda no gramado.

Depois do ocorrido em campo, o árbitro da partida orientou Bobadilla a descer para o vestiário logo após o apito final para evitar mais confusões. Ele ainda estava no vestiário quando os demais atletas desceram, mas não mais depois do depoimento, que ocorreu cerca de 20 minutos após o término do duelo