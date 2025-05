Vitória perde da Universidad Católica e é eliminado da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (Equador), o Vitória perdeu da Universidad Católica por 1 a 0 e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Pela última rodada da fase de grupos, os brasileiros jogaram com um a mais desde os 15 minutos, mas foram derrotados com gol contra marcado por Baralhas.

Desta maneira, o Vitória ficou com a terceira colocação do Grupo B, com seis pontos conquistados. A Universidad Católica, por sua vez, terminou na liderança, indo diretamente às oitavas, com 14 unidades. Fecham o grupo o vice-líder Cerro Largo (7), que vai aos playoffs, e o lanterna Defensa y Justicia (4).

O próximo compromisso do Rubro-Negro é válido pelo Brasileirão. No domingo (1º), o Vitória visita o Corinthians, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada da competição nacional. Já a Universidad Católica, no mesmo dia, mas às 17h30, visita o Deportivo Cuenca, pela 15ª rodada do Campeonato Equatoriano.

O jogo

Aos 15 minutos do primeiro tempo, a Universidad Católica ficou com um jogador a menos após Rooney Troya ser expulso por uma entrada dura, confirmada pelo VAR. Com a vantagem numérica, o Vitória dominou a posse de bola e criou diversas oportunidades, mas pecou muito nas finalizações e caiu constantemente em impedimentos.

No segundo tempo, mesmo pressionando, o Vitória seguiu ineficiente no ataque. Aos 30 minutos, acabou castigado com um gol contra de Gabriel Baralhas, que tentou cortar um cruzamento e desviou para o próprio gol. A partir daí, o time brasileiro tentou reagir, mas seguiu esbarrando nos próprios erros e não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0.