Com três brasileiros, confira os times já classificados às oitavas da Libertadores

Nesta semana, a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores será finalizada. Algumas equipes já garantiram vaga nas oitavas de final da competição internacional, como os brasileiros Palmeiras, São Paulo e Botafogo.

Nesta terça-feira, o Glorioso garantiu sua classificação ao vencer a Universidad de Chile por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Com a vitória, o time carioca chegou aos 12 pontos e assegurou a segunda posição do Grupo A.

Também na chave do Botafogo, o Estudiantes venceu o Carabobo por 2 a 0, em La Plata, na Argentina, e garantiu sua vaga no mata-mata. O resultado classificou o time argentino na liderança do Grupo A.

Ao empatar por 1 a 1 com o River Plate, o Universitario, do Peru, também carimbou seu passaporte às oitavas de final. Com o resultado, os peruanos chegaram aos oito pontos, no segundo lugar do Grupo B.

O São Paulo, já classificado desde a última rodada, venceu o Talleres, da Argentina, por 2 a 1. O Tricolor finalizou a fase de classificação com 14 pontos, na liderança do Grupo D.

Na última rodada, o Palmeiras venceu o Bolívar por 2 a 0, manteve os 100% de aproveitamento e garantiu a liderança geral da Libertadores. Atualmente, o Verdão tem 15 pontos e lidera o Grupo G.

Outros seis clubes já tinham carimbado a vaga às oitavas anteriormente. São eles: River Plate, Libertad, Racing, Atlético Nacional, Vélez Sarsfield e Peñarol.