Cleber vê pontos positivos em amistoso e diz que Neymar pode ser titular contra o Botafogo

Apesar da derrota de 3 a 1 para o RB Leipzig, Cleber Xavier viu com bons olhos o amistoso do Santos desta quinta-feira, em Bragança Paulista (SP). O técnico afirmou que vai fazer uma análise melhor nos próximos dias, mas declarou que vai tirar coisas positivas.

"Tiro coisas positivas e negativas. Vamos avaliar com mais calma e rever algumas coisas. O objetivo principal desse amistoso para nós era colocar alguns jogadores e colocar alguns em funções diferentes. Dar timo para aqueles que ficaram fora do jogo anterior e mais rimo para o Neymar. Muitas coisas foram positivas. A gente trabalhou com as mudanças programadas", disse.

O comandante ainda abriu a possibilidade de Neymar ser titular no próximo domingo, na partida contra o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Dá para imaginar, sim. Vamos conversar (Neymar titular)", declarou.

O jogador de 33 anos foi titular jogando pela primeira vez desde 16 abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa. O meia-atacante foi acionado nos últimos dois jogos oficiais do clube paulista, mas em ambos entrou no decorrer do segundo tempo.

Neymar foi um dos grandes atrativos do amistoso desta noite. O camisa 10 ficou em campo por 45 minutos e foi sacado pelo técnico Cleber Xavier no intervalo.

O Santos volta a campo, portanto, no domingo, quando encara o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).