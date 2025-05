Sonnen questiona interesse de superluta Jon Jones vs Tom Aspinall: "Ficou menor"

No âmbito esportivo, grandes clássicos ou confrontos tendem a ganhar em expectativa e apelo do público com o passar do tempo. Mas este não é o caso da eventual superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall no UFC. Ao menos não na visão de Chael Sonnen. E para o ex-lutador e atual comentarista existe um fator preponderante para explicar a queda de interesse dos fãs na que seria a luta de unificação de títulos entre os pesos-pesados: a indefinição.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Sonnen opinou que a forma que o duelo tem sido promovido não tem rendido frutos positivos justamente porque os fãs desconfiam se, um dia, a luta entre Jones e Aspinall de fato sairá do papel. Essa grande incógnita, na visão do veterano, joga contra a própria empresa. Chael, inclusive, não foi o primeiro grande nome do ramo a abordar o assunto. Ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Robert Whittaker recentemente questionou a atual relevância de 'Bones' na modalidade.

"Adoro o lado comercial do esporte, sou fascinado. Já tive grandes lutas que tive que esperar, foram negociadas e renegociadas. Mas em 100% delas, ansiamos mais por elas, serviu como promoção. Esse não é o caso (de Jones vs Aspinall). Essa luta está indo na direção oposta. As pessoas não estão se importando com essa luta. Tenho diferentes palpites sobre o porquê. Minha hipótese é que o público não quer apoiar tanto algo que não tem confiança de que pode conseguir. Enquanto essa luta se estende, ao contrário de outras lutas, não está crescendo. Ficou menor. As pessoas estão se importando menos e menos. Não sei se tem como reverter isso", salientou Chael.

Novela com indícios distintos

Aparentemente o grande impeditivo de tirar o combate do papel é a falta de acordo entre as três partes envolvidas: Jones, Aspinall e Dana White - o intermediário. Enquanto o presidente do UFC esbanja confiança e garante que irá realizar a superluta ainda em 2025, 'Bones' dá indícios na direção contrária. De férias na Tailândia, o campeão linear dos pesados já deu pistas de que sua carreira no MMA pode ter chegado ao fim. Em meio ao impasse, Tom - dono do cinturão interino - alterna declarações otimistas e pessimistas sobre o eventual confronto enquanto aguarda a definição de seu futuro.

