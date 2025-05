'Me choca': Casão se emociona após venezuelano sofrer xenofobia no Morumbis

No UOL News Esporte desta quarta (28), o colunista Walter Casagrande fez um desabafo pessoal e se emocionou ao comentar a acusação de xenofobia de um jogador venezuelano do Talleres contra o paraguaio Bobadilla, do São Paulo, na vitória do Tricolor sobre o time argentino no Morumbis.

Segundo o lateral Miguel Navarro, Bobadilla o chamou de "venezuelano morto de fome". O jogador do Talleres chorou em campo e também ao prestar queixa à polícia.

Essas questões são muito graves. Fui um jogador de futebol que nunca fiz isso -- nunca tentei mexer com o emocional do adversário usando a família, a classe social, o país. Nada. Eu nunca fiz isso.

Casagrande

Casão relatou duas situações que mexeram com seu estado emocional — uma delas uma ofensa xenofóbica quando ele jogava na Itália.

Eu passei por duas situações, dois jogadores, foram duas vezes que fizeram isso comigo porque eu tinha sempre uma ótima relação com quem eu estava jogando contra.

Um foi aqui no Brasil. Eu tinha 19 anos, jogando no Campeonato Brasileiro, e tinha saído uma reportagem na capa da Placar, eu com a minha ex-mulher, nós estávamos namorando. Foi falta pro Corinthians, quando eu levantei, um jogador falou uma coisa pesadíssima. Não sei se isso é malandragem ou é falta de educação, falta de ética, ou se faz parte do jogo. Pra mim, nunca fez. E eu fiquei enlouquecido quando ele falou.

A outra vez foi lá na Itália, jogando contra a Udinese, o cara fez a mesma coisa que o Bobadilla fez com o jogador do Talleres. O cara, numa falta, falou assim -- 'volta pras favelas lá do Brasil'. Eu também fiquei enlouquecido.

Casagrande

O colunista se disse chocado com escalada de gestos agressivos dentro de campo por parte de jogadores de futebol.

Dentro do campo, já ouvi muita conversa, muita tentativa de mexer com o adversário, mas ultimamente essas falas estão sendo muito agressivas, muito pesadas. Eu não gosto, me sinto mal. Mexe com o emocional quando eu vejo isso, sabe?

Não faz parte do jogo — não faz parte ofender. O cara mora num país, um país que tem dificuldade, com uma ditadura, com fome, com guerra, com falta de liberdade, e isso não é uma coisa fácil de se conviver. Isso não é uma coisa simples.