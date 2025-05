Card numerado! Ultimate encaminha Karine Killer vs Aldrich para o UFC 319, em agosto

Um duelo envolvendo duas atletas ranqueadas do peso-mosca (57 kg) feminino foi encaminhado ao card numerado do UFC 319. Número 11 do mundo, Karine Silva medirá forças contra a americana JJ Aldrich, atual 15ª colocada da categoria. A volta de 'Killer' ao octógono está programada para o dia 16 de agosto, quando o Ultimate desembarca em Chicago (EUA). A informação do confronto foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas à situação.

Revelada via 'Contender Series' em outubro de 2022, Karine despontou como uma grande promessa no UFC. E seu início de trajetória fez jus às expectativas - com quatro vitórias nas quatros primeiras lutas dentro da liga presidida por Dana White. Tal retrospecto a levou até o ranking da divisão dos moscas, de olho no pelotão de elite da categoria.

Mas a ascensão de 'Killer' foi freada na última rodada, em novembro de 2024. Diante da compatriota Viviane Araújo, Silva conheceu seu primeiro revés na organização - via decisão dos juízes. Disposta a voltar à coluna das vitórias, a atleta do Mato Grosso do Sul terá pela frente a americana JJ Aldrich, que chega embalada por um recente triunfo conquistado diante de Andrea Lee, em março desta temporada.

Luta principal

Além da disputa feminina entre Karine e Aldrich, o evento do UFC 319 já conta com sua atração principal definida. No 'main event' da noite, o campeão peso-médio (84 kg) Dricus du Plessis coloca seu cinturão em jogo contra o Khamzat Chimaev. Mesmo no posto de desafiante, o 'Lobo' - invicto no MMA profissional com 14-0 -, surge como favorito para o confronto diante do sul-africano pelo título até 84 kg.

