Brasil recebe Estados Unidos em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de rugby feminino

Vivendo a melhor fase de sua história, o rugby feminino do Brasil se prepara para viver mais um momento inédito. Depois da boa participação da Seleção de sevens no Circuito Mundial, agora é a vez do XV iniciar sua preparação para a disputa da Copa do Mundo. As Yaras serão a primeira equipe sul-americana a participar da competição, que acontece na Inglaterra, no mês de agosto.

O pontapé inicial desta jornada é neste domingo, contra a seleção de desenvolvimento dos Estados Unidos. O amistoso será realizado no SPAC, em São Paulo, a partir das 15 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo no YouTube da Brasil Rugby.

A partida é uma boa oportunidade para o treinador Emiliano Caffera testar boa parte do elenco que vem treinando no Núcleo de Alto Rendimento, centro de treinamento da seleção brasileira, na capital paulista.

"O objetivo deste e dos próximos amistosos que estão marcados é encontrar as 32 melhores jogadoras que vão compor o elenco brasileiro na Copa do Mundo. Contra as norte-americanas, vamos dar oportunidade para as atletas que jogaram menos ao longo de todo o ciclo, podendo observá-las melhor", explica o treinador uruguaio, contratado em outubro de 2023.

Além desta partida contra os Estados Unidos, a Seleção Brasileira feminina de rugby sevens fará outros quatro amistosos antes da estreia na Copa do Mundo: novamente contra as norte-americanas, em 7 de junho; diante da Colômbia, em 14 de junho; e contra a Holanda, nos dias 12 e 19 de julho.

O elenco brasileiro conta atualmente com 46 jogadoras, incluindo alguns destaques da seleção de sevens, casos de Raquel Kochhann, Bianca Silva, Thalita Costa e Marina Fioravanti. A definição da lista final deve ocorrer somente na segunda quinzena de julho.

Em 2024, a seleção feminina venceu os dois confrontos realizados contra a equipe de desenvolvimento dos Estados Unidos: 19 a 12 e 21 a 12. Já em 2023, o único amistoso terminou empatado em 15 a 15.