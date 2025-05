Bobadilla se desculpa após acusação de xenofobia e São Paulo quer aplicar 'medidas educativas'

O meiocampista paraguaio Damián Bobadilla, do São Paulo, se pronunciou nesta quarta-feira após ser acusado de xenofobia na partida contra o Talleres, pela Copa Libertadores, nesta terça. O atleta Miguel Navarro afirma que o jogador tricolor o chamou de "venezuelano morto de fome".

"Foi um jogo muito quente, um clima tenso durante todo o jogo. Depois do nosso segundo gol, tive uma troca de palavras com o jogador do Talleres onde fui ofendido primeiro, ele também me tratou com desprezo", justificou Bobadilla, em vídeo publicado nos stories da sua conta no Instagram.

"Nunca tive a intenção de discriminar ninguém, mas durante aquele momento quente acabei reagindo mal. Queria me desculpar publicamente e pedirei desculpa se encontrá-lo pessoalmente. Desculpas e abraço a todos", completou.

O São Paulo também se pronunciou sobre o tema nesta quarta. "O Clube permanece à disposição das autoridades e das entidades esportivas para quaisquer esclarecimentos adicionais e reforça seu compromisso contínuo com a promoção de um ambiente esportivo pautado pelo respeito mútuo e pela dignidade humana", escreveu o São Paulo.

"Em relação ao nosso atleta Bobadilla, que, ao longo de sua carreira, não apresentou histórico de conduta disciplinar negativa - ao contrário, sempre pautou sua trajetória pelo profissionalismo - entendemos ser fundamental que o Clube ofereça suporte institucional. O Clube providenciará que ele seja devidamente orientado por meio de medidas educativas que serão conduzidas pela área de compliance", concluiu.

O CASO BOBADILLA

Nos momentos finais do segundo tempo da partida desta terça-feira - vencida por 2 a 1 pelo São Paulo -, uma confusão foi iniciada, com jogadores se manifestando em tom de cobrança contra Bobadilla. Navarro tentou deixar o campo, mas foi impedido pelo árbitro chileno Piero Maza.

O jogador, que chorava, permaneceu no campo até o fim da partida. Ao sair, concedeu entrevista para a transmissão de TV, mas foi sucinto. "Não quero falar, ele sabe o que disse. Foi com Bobadilla. Não quero falar do jogo", disse. Depois, na zona mista, Navarro confirmou que o paraguaio o chamou de "venezuelano morto de fome". Ele fez boletim de ocorrência contra o são-paulino.

Navarro foi ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) do MorumBis para registro de ocorrência. Policiais militares chegaram a ir ao vestiário do São Paulo em busca de Bobadilla, mas o volante já havia deixado o estádio. A Conmebol abriu processo disciplinar e pode punir o atleta com suspensão.