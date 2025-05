Barcelona abre conversas pela contratação do atacante Rashford

Nesta quarta-feira, o agente do atacante inglês Marcus Rashford esteve em Barcelona para falar com Deco, diretor esportivo da equipe catalã, que busca a contratação do jogador. O atleta pertence ao Manchester United, mas foi emprestado ao Aston Villa nesta temporada. A informação é do jornal espanhol Sport.

Sonhodo Barcelona, Rashford terminou a temporada com uma lesão na coxa, enquanto atuava pelo Aston Villa. O atacante teve papel importante na reta final da temporada da equipe de Unai Emery, sendo protagonista na campanha da Copa da Inglaterra, onde o time chegou às semifinais, e do Campeonato Inglês, onde o clube terminou em sexto lugar.

Contudo, a permanência de Rashford no Aston Villa não é garantida. Apesar de Ruben Amorim, técnico do Manchester United, não contar com o jogador, a direção dos Red Devils espera um retorno financeiro pelo atacante de 27 anos.

Assim, o Barcelona abriu conversas com o agente de Rashford, buscando sua contratação. Mesmo com a renovação de Yamal e Raphinha, o técnico Hansi Flick espera mais uma opção no setor ofensivo da equipe.

O Barcelona deve fazer uma oferta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 257,7 milhões), ou tentar um empréstimo com opção de compra junto ao Manchester United. Rashford tem contrato com o clube inglês até 2028.

De ídolo a descartado: Rashford em Manchester

Rashford foi revelado pelo Manchester United em 2016 e teve impacto imediato nos Red Devils, chegando a ser capitão do time. O atacante entrou em campo 426 vezes, sendo o 20º jogador que mais atuou na história do clube. Ele marcou 138 gols, deu 63 assistências e ajudou o time a conquistar uma Liga Europa e duas Copas da Inglaterra.

No entanto, com a chegada do técnico português Ruben Amorim, Rashford perdeu espaço no elenco do Manchester United. Com pouco tempo de jogo sob o comando do novo treinador, o atacante inglês solicitou para sair e foi emprestado ao Aston Villa para voltar a jogar e fazer boas atuações, com quatro gols e seis assistências em 17 partidas.