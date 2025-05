Assistir a Internacional x Bahia ao vivo e online: veja onde vai passar

Internacional e Bahia duelam nesta terça-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Paramount+ (streaming — também disponível no UOL Play).

Um duelo brasileiro com clima de decisão. Internacional e Bahia entram em campo sabendo que apenas um deles seguirá adiante na Libertadores. Com 8 pontos, o Colorado tem a vantagem do empate diante de sua torcida. Já o Bahia, com 7, precisa vencer para avançar.

O time de Roger Machado chega motivado após importante vitória fora de casa contra o Nacional-URU, por 2 a 0. Agora, busca manter o embalo no Beira-Rio para garantir a vaga.

O Bahia, por sua vez, tenta se recuperar de duas derrotas seguidas e reencontrar o bom desempenho que apresentou nas primeiras rodadas e no Brasileirão. A última partida terminou com revés por 1 a 0 diante do Atlético Nacional.

Internacional x Bahia -- Copa Libertadores