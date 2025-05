Arsenal se aproxima da contratação de Zubimendi, da Real Sociedad, diz jornal

Mesmo antes da abertura da janela de transferências na Europa, o Arsenal já está perto de fechar sua primeira contratação para a próxima temporada. O clube inglês aguarda os exames médicos para anunciar a chegada de Martín Zubimendi, da Real Sociedad.

Todos os documentos para fechar a negociação entre os dois clubes já foram assinados, de acordo com o jornal britânico BBC, restando apenas a realização dos exames médicos para o Arsenal poder anunciar a contratação do volante espanhol.

Os Gunners vão desembolsar cerca de R$ 390 milhões para pagar a multa rescisória do jogador junto à Real Sociedad. Ainda segundo a BBC, Zubimendi é um interesse antigo do Arsenal, que trabalhou na contratação nos últimos meses.

Revelado pelas categorias de base do clube espanhol, Martín Zubimendi já disputou 236 jogos desde 2019, marcou dez gols e deu seis assistências. Ainda ajudou na conquista da Copa do Rei, na temporada 2019/20.

O volante já defendeu a seleção da Espanha em 15 oportunidades, com um gol anotado, e os títulos da Liga das Nações (2023) e da Eurocopa (2024).

Outros alvos do Arsenal no mercado de transferências

Além da chegada de Zubimendi, o Arsenal também busca a contratação de um centroavante para reforçar a equipe na próxima temporada. Segundo o jornal britânico, os principais alvos da equipe do técnico Mikel Arteta são Benjamin Sesko, do RB Leipzig, e Viktor Gyokeres, do Sporting.

O clube inglês ainda está trabalhando para renovar o contrato dos principais jogadores do elenco. As negociações com Bukayo Saka, William Saliba, Gabriel Magalhães, Leandro Trossard, Thomas Partey, Myles Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri estão em andamento.