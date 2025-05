Aposentado desde 2017, ex-Flu e Goiás volta ao futebol aos 47 anos

Ex-Goiás e Fluminense, o atacante Araújo está de volta ao futebol aos 47 anos de idade.

O que aconteceu

Araújo acertou com o Porto, de Caruaru (PE). Ele jogará a segunda divisão do Estadual pelo time pernambucano. "Estou voltando aos gramados", confirmou nos stories de seu Instagram.

O atacante não joga uma partida oficial desde 2017. O seu último clube foi o Sete de Setembro, também de Pernambuco.

Natural de Caruaru, Araújo passou pela categoria de base do Porto-PE antes de se transferir para o juvenil do Goiás, time pelo qual foi revelado. Ele defendeu o Esmeraldino de 1997 a 2003 antes de ir para o Japão, onde jogou por Shimizu S-Pulse e Gamba Osaka.

Araújo ainda passou por Cruzeiro, Al-Gharafa (Qatar), Fluminense, Náutico e Atlético-MG antes de retornar ao Goiás, em 2013. O atacante seguiu jogando por Cherno More (Bulgária) e Central-PE antes de chegar ao Sete de Setembro.

Araújo chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 1998, quando vestia a camisa do Goiás. Ele também brilhou no Japão e foi considerado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) o maior artilheiro do mundo em 2005, com 33 gols em 33 partidas.