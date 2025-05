Após eliminação, Dorival define metas do Corinthians no Brasileiro e na Copa do Brasil

O técnico Dorival Júnior ficou frustrado com a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Após a derrota de 1 a 0 para o Huracán, em Buenos Aires, nesta terça-feira, o treinador falou sobre a campanha ruim da equipe no torneio e definiu metas para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Dorival evita falar em título, mas disse que o Timão precisa ir o mais longe possíveis nas duas competições que sobraram em 2025. Ele quer apagar a má impressão deixada em torneios continentais na atual temporada.

"É um momento difícil para todo mundo. Nos entregamos em campo, acabou não acontecendo. Temos duas competições importantes, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Temos que nos voltar para tentar apagar e deixar uma impressão diferente do que foram as duas competições [Sul-Americana e Libertadores]", afirmou o comandante em coletiva de imprensa.

"A nossa obrigação é fazer o melhor Brasileirão possível e lutar até o fim pela Copa do Brasil, que será muito importante para o clube", acrescentou.

Este não é o primeiro vexame internacional do clube em 2025. Além da queda precoce na Sul-Americana, a equipe também foi eliminada na fase preliminar da Libertadores deste ano. O time levou a pior contra o Barcelona de Guayaquil.

O Corinthians agora recolhe os cacos e vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, equipe enfrenta o Vitória na Neo Química Arena em jogo válido pela 11ª rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30.