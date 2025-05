Após derrota para o São Paulo, Talleres anuncia novo técnico

Nesta quarta-feira, o Talleres anunciou a contratação do técnico Diego Cocca. Essa decisão vem logo após a derrota da equipe argentina para o São Paulo por 2 a 1, nesta terça-feira.

Diego Cocca assume o posto deixado por Alexander Medina, que foi demitido do clube em abril após um desempenho ruim. Os interinos Pablo Guiñazú e Mariano Levisman não conseguiram reverter a situação.

O Talleres terminou a fase de grupos da Libertadores na última posição do D, com apenas quatro pontos.

Diego Cocca llega a la Institución junto a su cuerpo técnico integrado por pic.twitter.com/nGIx6XPvx9 ? Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 28, 2025

Carreira de Diego Cocca

O técnico de 53 anos dirigiu vários clubes do futebol argentino, incluindo o Racing, no qual foi campeão em 2014. Em 2021, assumiu o comando do Atlas, do México, e se sagrou bicampeão mexicano.

Seu último trabalho foi no futebol espanhol, dirigindo o Real Valladolid de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025.

Ele traz consigo o auxiliar técnico Marcelo Goux, além do preparador físico Renso Valinoti.