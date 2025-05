Após classificação, Fernando Diniz elogia primeiro tempo do Vasco contra o Melgar e vê evolução na equipe

O Vasco venceu o Melgar-PER, nesta terça-feira, por 3 a 0, pela sexta rodada da Copa Sul-Americana, em São Januário. Depois do jogo, o treinador Fernando Diniz elogiou a atuação do Cruzmaltino no primeiro tempo e destacou a evolução da equipe.

"Fizemos um primeiro tempo muito bom. No segundo, baixamos um pouco o ritmo. Um pouco por conta do cansaço e também por ter relaxado mesmo. Já voltamos para o segundo tempo com uma postura mais lenta e facilitando a marcação. Todo mundo viu evolução comparada ao último e penúltimo jogo. Fomos mais agudos. Muito importante não tomar gol. No aspecto ofensivo, é um adversário perigoso, principalmente no jogo aéreo. Léo Jardim fez duas defesas em chutes de longe. Nós estivemos mais perto do quarto e do quinto do que eles de fazer o primeiro", disse Fernando Diniz em entrevista coletiva.

Em São Januário, o Vasco resolveu a partida no primeiro tempo e balançou as redes três vezes, com gols de Rayan, Paulo Henrique e Pablo Vegetti. No segundo tempo, o time carioca diminuiu o ritmo e administrou a vantagem.

"A gente teve três ou quatro chances muito claras para fazer um ou dois gols no segundo tempo. Como no futebol a gente conta a história quase de trás para frente, se tivesse sido 5 a 0, o tom das perguntas mudaria, mas o jogo não teria mudado. Não teríamos jogado muito melhor. Jogamos bem o primeiro tempo, melhor que o segundo. Tivemos um gol sem goleiro. Lembro de umas quatro chances claras. Poderíamos ter feito", acrescentou.

Com o resultado, o Cruzmaltino terminou na vice-liderança do grupo G, com oito pontos, e garantiu vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana para enfrentar um dos 3º colocados da Copa Libertadores.

O Vasco volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. A equipe do técnico Fernando Diniz ocupa a 15ª posição, com dez pontos. O Massa Bruta é o 4º colocado, com 20 pontos.