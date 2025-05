Ancelotti visita a Granja Comary, prova churrasco e elogia estrutura: 'Muito bem organizado'

O treinador italiano Carlo Ancelotti esteve presente nesta quarta-feira na Granja Comary, centro de treinamentos da seleção brasileira, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Em seu terceiro dia como comandante do Brasil, Ancelotti conheceu as instalações do local.

Durante a visita, o italiano conheceu o prédio onde a delegação costuma se concentrar, o departamento médico e físico, os vestiários, os campos do CT e até o restaurante, onde aproveitou para provar um churrasco feito no espeto pelo chef Jaime Maciel.

"Muito bonito, tudo bem organizado, perfeito para treinar bem, para descansar, se recuperar. Está tudo muito bem organizado. Há muita história aqui. Espero que possamos dar continuidade a essa história", disse Ancelotti.

Na terça-feira, Ancelotti visitou a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada na Barra da Tijuca, no Rio. Acompanhado pelos auxiliares Paul Clement e Francesco Mauri, além do analista de desempenho Simone Montanaro, o treinador foi recebido pelo novo presidente da CBF, Samir Xaud, e pelo coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano.

Ainda na terça, o técnico italiano e sua comissão técnica estiveram presentes em um camarote no Engenhão, no Rio, para acompanhar o duelo entre Botafogo e Universidad de Chile, pela Libertadores. Os cariocas venceram por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos durante boa parte do jogo, e avançaram às oitavas de final.

Em sua primeira visita a um estádio brasileiro, Ancelotti recebeu uma camisa do Botafogo das mãos de Thairo Arruda, CEO da SAF alvinegra. Ele acenou para os torcedores e foi ovacionado pelo público.

A estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, às 20h (horário de Brasília). No dia 10, o Brasil enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45. O italiano realizou na última segunda-feira sua convocação de 25 nomes para os duelos.