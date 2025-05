Ancelotti vai ao jogo do Botafogo, ganha camisa e recebe carinho da torcida

Após convocar a seleção brasileira pela primeira vez na última segunda-feira, o técnico italiano Carlo Ancelotti e sua comissão técnica estão presentes em um camarote no Engenhão, no Rio, para acompanhar o duelo entre Botafogo e Universidad de Chile pela Libertadores. Os cariocas venceram por 1 a 0 com um jogador a menos durante boa parte do jogo e avançaram às oitavas de final.

O novo comandante da seleção esteve no estádio para observar atletas do time carioca, entre eles o lateral-esquerdo Alex Telles e o centroavante Igor Jesus, convocado por Dorival Júnior e que vive bom momento, são quatro gols nos últimos seis jogos. Os dois atletas estavam na pré-lista de 52 nomes desenvolvidas por Ancelotti, Juan, gerente técnico do Brasil, e Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, mas não apareceram entre os 25 convocados.

O italiano e sua comissão foram bem recepcionados em sua primeira visita a um estádio brasileiro. Ancelotti recebeu uma camisa do Botafogo das mãos de Thairo Arruda, CEO do SAF alvinegra. Ele acenou para os torcedores e foi ovacionado pelo público.

Ainda nesta terça-feira, Ancelotti conheceu as instalações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada na Barra da Tijuca, no Rio. Acompanhado pelos auxiliares Paul Clement e Francesco Mauri, além do analista de desempenho Simone Montanaro, o treinador foi recebido pelo novo presidente da CBF, Samir Xaud, e Rodrigo Caetano.

Durante o tour, Ancelotti visitou sua nova sala de trabalho, o museu da entidade e teve contato direto com a história da seleção pentacampeã, incluindo as taças conquistadas nas Copas do Mundo.

A estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, às 20 horas, pelo horário de Brasília. No dia 10, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45.