Ancelotti curte vista do CT da seleção: 'Posso ficar aqui, com um charuto'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Carlo Ancelotti conheceu hoje a Granja Comary, em Teresópolis, centro de treinamento da seleção brasileira.

O italiano fez um tour guiado pelo coordenador Rodrigo Caetano e se encantou com a vista do próprio quarto.

O espaço fica no alto. Da janela, é possível ver todos os campos de treinamento. Ancelotti curtiu a vista e até brincou:

"Eu posso ficar aqui também durante o treino. Com um charuto..."

Uma foto de Ancelotti com charuto ficou famosa durante a comemoração de um dos títulos pelo Real Madrid, ao lado de jogadores brasileiros como Vini Jr, Militão e Rodrygo.

Ancelotti foi recebido no refeitório pela equipe da CBF, inclusive pelo chefe Jaime Maciel, que há 30 anos cozinha para a seleção brasileira. No lado de fora, provou um churrasco feito pelo gaúcho.

Ancelotti caminhou também pelo centro de excelência da Granja, o local onde acontecem as avaliações físicas.

"Parece pequeno, mas é muito grande, hein", comentou com Rodrigo Caetano.

O novo técnico da seleção ainda passou pelo depósito de uniformes, ouviu a explicação sobre o motivo de ter local para cabelereiro na Granja e a dinâmica que acontece no ambiente como um todo.

Rodrigo valorizou a privacidade que a Granja traz, também as temperaturas amenas de Teresópolis. Mas o deslocamento da viagem de 1h30 do Rio é um obstáculo para as datas Fifa. A seleção só tem usado a Granja ultimamente quando joga no Maracanã. Mas deve ser a base para o início da preparação antes da Copa do Mundo.

"A casa da seleção é um lugar muito bonito, está muito bem organizado, perfeito para treinar bem, descansar, recuperar. Não só o centro de treinamento, mas os escritórios da CBF, o museu foram lugares bonitos. Tem muita história. Tomara que possamos continuar", disse Ancelotti, em vídeo divulgado pela CBF.

Depois de conhecer a Granja Comary, Ancelotti voltou ao Rio e ainda vai ao Maracanã para o jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira, pela Libertadores.