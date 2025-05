Ancelotti conhece Granja Comary e elogia estrutura do CT da Seleção: "Tem muita história"

Carlo Ancelotti segue se adaptando ao novo local de trabalho. Nesta quarta-feira, em seu terceiro dia no país como técnico da Seleção Brasileira, o italiano conheceu a Granja Comary, em Teresópolis (RJ), centro de treinamento da Amarelinha. Encantado, o treinador percorreu as instalações, visitou os campos, os departamentos médico e físico, a academia e o prédio onde a delegação costuma se concentrar.

Logo ao chegar, Ancelotti foi recebido por Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, além de membros da comissão técnica como Paul Clement, Francesco Mauri, Simone Montanaro e Guilherme Passos. O treinador explorou cada espaço da Granja, incluindo o Centro de Excelência do Futebol Brasileiro..

Ao subir até a área da hotelaria, se surpreendeu com a vista privilegiada que o quarto oferece para todos os campos. Bem-humorado, chegou a brincar: "Posso ficar aqui também durante o treino... talvez com um charuto", disse, sorrindo.

Durante o tour, também fez uma parada estratégica no restaurante da Seleção. Aprovou os pratos servidos e até repetiu quando o chef Jaime Maciel, responsável pelas refeições da delegação há anos, ofereceu um tradicional churrasco preparado no espeto. Encantado com a estrutura, Ancelotti elogiou: "É um lugar muito bonito, bem organizado, perfeito para treinar, descansar e se recuperar. As instalações da CBF, o museu, tudo carrega muita história. Espero que possamos continuar escrevendo essa história."

EM CASA! ?? O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, conheceu nesta quarta-feira (28) a estrutura da Granja Comary, localizada em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ele teve o primeiro contato com o centro de treinamento, utilizado pela Amarelinha desde 1987

A visita à Granja faz parte de uma semana intensa de atividades no Brasil. Desde que desembarcou no domingo (25), o treinador tem vivido o dia a dia do futebol brasileiro. Na terça-feira, esteve no Estádio Nilton Santos, onde acompanhou a vitória do Botafogo sobre a Universidad de Chile por 1 a 0, pela Libertadores.

Sequência de Ancelotti

Após deixar a Granja Comary, seguiu para o Maracanã, onde assiste, a partir das 21h30 (de Brasília), ao duelo entre Flamengo e Deportivo Táchira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro, inclusive, foi o clube que mais cedeu jogadores na primeira convocação de Ancelotti, anunciada na segunda-feira, com Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Wesley e Gerson.

No próximo dia 2, segunda-feira, começa oficialmente a preparação da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador, no dia 5, em Guayaquil, e Paraguai, no dia 10, em São Paulo. Além de conhecer o CT, Ancelotti também visitou na terça-feira a sede da CBF e o Museu da Seleção Brasileira, no Rio de Janeiro.