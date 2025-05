Análise: São Paulo sofre com baixas, mas cumpre missão em 1ª fase da Libertadores

O São Paulo cumpriu sua missão na primeira fase da Libertadores ao vencer o Talleres nesta terça-feira, por 2 a 1, no Morumbis, e confirmar a classificação para as oitavas de final como líder do Grupo D, tendo também a possibilidade de ser dono da segunda melhor campanha geral, atrás somente do Palmeiras, dependendo dos outros resultados da rodada.

Mais uma vez o time sofreu jogando no Morumbis e por pouco não empatou novamente diante de seu torcedor na Libertadores. O gol da vitória saiu já na reta final de partida, com Luciano, que surfou no impacto considerável causado pela sua entrada e também de alguns garotos revelados na base, como Ryan Francisco e Henrique.

O resultado foi bom, era o que o São Paulo precisava, porém, o time comandado por Luis Zubeldia segue jogando um futebol que está longe de passar confiança ao torcedor. Prova disso é que o Tricolor venceu todos os seus jogos fora de casa na Libertadores até aqui, mas não conseguiu fazer valer o mando de campo diante dos mesmos rivais, cujos elencos são muito inferiores.

O motivo mais plausível para essa oscilação não só na Libertadores, mas na temporada como um todo é a alta incidência de lesão no plantel são-paulino. Atualmente o técnico Luis Zubeldía não conta com dez jogadores por causa de problemas físicos (Lucas, Oscar, Calleri, Ferreirinha, Luiz Gustavo, Lucca, Igor Vinícius, Marcos Antonio, Ruan e Cédric Soares), sendo que pelo menos cinco são considerados titulares (Lucas, Oscar, Calleri, Ferreirinha e Cédric Soares).

Ou seja, tirando o goleiro, metade do time titular do São Paulo está fora de ação, o que compromete e muito qualquer avaliação sobre o desempenho coletivo da equipe e, consequentemente, o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Luis Zubeldía.

Com as vagas asseguradas nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil, o São Paulo tem apenas mais dois compromissos na temporada antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, competição que não disputará. O Tricolor enfrentará o Bahia, fora de casa, e o Vasco, no Morumbis, ambos os compromissos pelo Campeonato Brasileiro, e é justamente nessa competição que o elenco precisa abrir o olho.

Tentar uma reação no Brasileiro nesses dois últimos jogos antes da pausa para o Mundial é fundamental, sim, mas também não é nenhum exagero dizer que o São Paulo trabalha para voltar a ser São Paulo após a disputa do Mundial de Clubes, já que o clube terá um mês inteiro para descansar os atletas disponíveis, recuperar os lesionados e treinar sem precisar se preocupar com jogos a cada três dias.